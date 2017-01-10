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Burhaniye'de zeytin hasadına kar ve soğuk molası



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadının son günlerine yaklaşılırken,, olumsuz hava şartları hasadı engelledi. 4 günden bu yana zeytine gidilemediğini anlatan Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, zeytinyağı satışlarında bir canlılık yaşandığını söyledi.

Balıkesir'in Körfez yöresindeki olumsuz hava koşulları zeytin hasadını engelledi. Balıkesir merkez ve çevre ilçelerdeki işçilerin olumsuz hava koşulları nedeniyle gelemediklerini anlatan Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, " Yöremizde zeytin hasadının sonuna yaklaşıldı. Bazı yüksek yerlerde bir haftalık zeytin kaldı. Ancak, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 4 günden beri hasat yapılamıyor. İlçe dışından gelenler, kar nedeniyle gelemiyor. Dip zeytinlerini de don yüzünden almak mümkün olmuyor. Olumsuz hava koşulları zeytin hasadını uzattı. Son günlerde zeytin yağına olan ilgi arttı. Bu yüzden sevinçliyiz" dedi. Öte yandan Tariş Müdürü Emrah Öztürk'de, zeytin hasadının aksaması üzerine fabrikalarda zeytin kalmadığını söyledi.

(FT-EME)



10.01.2017 14:59:14 TSI

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