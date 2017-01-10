10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Burhaniye'de zeytin hasadına kar ve soğuk molası

10 Ocak 2017 Salı, 14:56
Burhaniye'de zeytin hasadına kar ve soğuk molası
Burhaniye'de zeytin hasadına kar ve soğuk molası

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadının son günlerine yaklaşılırken,, olumsuz hava şartları hasadı engelledi. 4 günden bu yana zeytine gidilemediğini anlatan Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, zeytinyağı satışlarında bir canlılık yaşandığını söyledi.
Balıkesir'in Körfez yöresindeki olumsuz hava koşulları zeytin hasadını engelledi. Balıkesir merkez ve çevre ilçelerdeki işçilerin olumsuz hava koşulları nedeniyle gelemediklerini anlatan Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, " Yöremizde zeytin hasadının sonuna yaklaşıldı. Bazı yüksek yerlerde bir haftalık zeytin kaldı. Ancak, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 4 günden beri hasat yapılamıyor. İlçe dışından gelenler, kar nedeniyle gelemiyor. Dip zeytinlerini de don yüzünden almak mümkün olmuyor. Olumsuz hava koşulları zeytin hasadını uzattı. Son günlerde zeytin yağına olan ilgi arttı. Bu yüzden sevinçliyiz" dedi. Öte yandan Tariş Müdürü Emrah Öztürk'de, zeytin hasadının aksaması üzerine fabrikalarda zeytin kalmadığını söyledi.
(FT-EME)

10.01.2017 14:59:14 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kuzey Ege'de yoğun kar yağışı başladı
YEREL

KUZEY EGE'DE YOĞUN KAR YAĞIŞI BAŞLADI
BASİAD'dan 2016 değerlendirmesi
YEREL

BASİAD'DAN 2016 DEĞERLENDİRMESİ
Burhaniye'de İmam Hatipliler Halep'i unutmadı
YEREL

BURHANİYE'DE İMAM HATİPLİLER HALEP'İ UNUTMADI
Kar iş yerlerinin tentelerini göçertti
YEREL

KAR İŞ YERLERİNİN TENTELERİNİ GÖÇERTTİ
Oltacılar, kar altında kalan hayvanları unutmadı
YEREL

OLTACILAR, KAR ALTINDA KALAN HAYVANLARI UNUTMADI
Başkan Kafaoğlu Anadolu'nun sesini Fas'ta duyurdu
YEREL

BAŞKAN KAFAOĞLU ANADOLU'NUN SESİNİ FAS'TA DUYURDU
Erdek-Düzler yolu kayan TIR sebebiyle kapandı
YEREL

ERDEK-DÜZLER YOLU KAYAN TIR SEBEBİYLE KAPANDI
Bandırma-Karacabey yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor
YEREL

BANDIRMA-KARACABEY YOLUNDA ULAŞIM KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANIYOR
Uğur: &quot;Bandırma Belediyesi dava açarsa planları ihale edemeyiz&quot;
YEREL

UĞUR: "BANDIRMA BELEDİYESİ DAVA AÇARSA PLANLARI İHALE EDEMEYİZ"
Uğur, Bandırma'da yapılan karla mücadele çalışmalarını anlattı
YEREL

UĞUR, BANDIRMA'DA YAPILAN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI ANLATTI
Ayvalık ve Gömeç, Halep'i unutmadı
YEREL

AYVALIK VE GÖMEÇ, HALEP'İ UNUTMADI
Başkan Örkçü, Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL

BAŞKAN ÖRKÇÜ, GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Ferhunde İnal son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

FERHUNDE İNAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Balıkçı gemileri poyraz nedeniyle Edremit'e demirledi.
YEREL

BALIKÇI GEMİLERİ POYRAZ NEDENİYLE EDREMİT'E DEMİRLEDİ.
Kaymakam Sırmalı, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL

KAYMAKAM SIRMALI, ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Dursunbey Karla Mücadelede İlk Sırada Yer Aldı
YEREL

DURSUNBEY KARLA MÜCADELEDE İLK SIRADA YER ALDI
Başkan Uğur Gazeteciler Gününü Kutladı
YEREL

BAŞKAN UĞUR GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
BASKİ'den su kesintisi açıklaması
YEREL

BASKİ'DEN SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI
Eğitim İş'ten liselerin dönüştürülmesine tepki
YEREL

EĞİTİM İŞ'TEN LİSELERİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE TEPKİ
Burhaniye'de sanatsal mozaik dersi veriyorlar
YEREL

BURHANİYE'DE SANATSAL MOZAİK DERSİ VERİYORLAR