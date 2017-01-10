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YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
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Siirt'te 1 şüpheli tutuklandı

10 Ocak 2017 Salı, 14:56
Siirt'te 1 şüpheli tutuklandı

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'te, PKK/KCK terör örgütüne yardım yataklık yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlara gölge düşürmeyi amaçladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı
Yapılan açıklamada, "Operasyonlara gölge düşürmek, çıkar sağlamak ve mesai mevhumu gözetmeden terörle mücadele eden yargı, Jandarma ve Emniyet mensuplarını zan altında bırakmak isteyen bazı şahısların, yapılan operasyonlarda tutuklanan şüphelilerin aileleri ile irtibata geçerek serbest bıraktırma vaadiyle para aldıkları istihbaratı alınmış ve bunun üzerine, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatılmıştır. Siirt İl Jandarma Komutanlığınca Kurtalan'da yapılan operasyon sonrası tutuklu bir şahsı serbest bıraktırma vaadiyle tutuklu yakınından seri numaraları daha önceden alınan paralarla birlikte biri Gönüllü Güvenlik Korucusu olmak üzere toplam 2 şüpheli şahıs suçüstü yapılarak, gözaltına alınmıştır. Yapılan soruşturma sonucunda, adli makamlara sevki yapılan şahıslardan korucu tutuklanırken diğer şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır" denildi.
(MND-MP-Y)

10.01.2017 15:00:48 TSI
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