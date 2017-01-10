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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Büyükşehir zabıta, korsan servis araçlarına göz açtırmıyor

10 Ocak 2017 Salı, 14:57
Büyükşehir zabıta, korsan servis araçlarına göz açtırmıyor
Büyükşehir zabıta, korsan servis araçlarına göz açtırmıyor

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Trafik Denetim Zabıta Ekipleri, korsan olarak öğrenci taşıyan servis araçlarına yönelik sıkı denetimlerine devam ediyor. Son 4 ayda 824 servis aracını denetleyen zabıta, tespit ettiği 9 korsan aracın trafikten men dilmesini sağladı.
2016-2017 eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile birlikte öğrencilerin güvenli bir şekilde okula gidiş gelişlerini sağlamak ve yönetmelikte belirtilen kurallara uygun olmayan araçları tespit etmek amacıyla okul servislerine yönelik denetimlerine ara vermeden devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Trafik Denetim Zabıta ekipleri, korsan servis araçlarına göz açtırmıyor. Periyodik aralıklarla yapılan kontrol ve denetimlerine devam eden zabıta ekipleri, son 4 ayda toplam 824 adet aracı denetledi. Denetimlerde 9 korsan araç tespit edilerek, uygulanan yasal işlemler sonucu trafikten men edildi.
Ayrıca ruhsatında belirtilen kapasiteden fazla öğrenci ve personel taşıyan, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen güzergah izin belgesi almadan servis taşımacılığı yapan, servis aracında gerekli rehber personel bulundurmayan 119 adet servis aracına da tespit tutanağı tanzim edildi.
Öğrencilerin can güvenliği ve şoför esnafın haklarının korunması amacıyla denetim ve kontrollerine kararlılıkla devam eden zabıta ekipleri, yasal işlem yapılan araçları, trafikten men edilmesi için emniyet trafik ekipleri ve jandarma trafik ekiplerine teslim ediyor.
(KYM-Y)

10.01.2017 15:00:58 TSI
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