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Muş'ta asayiş uygulamaları



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan asayiş uygulamalarında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye bir kişi yakalanırken, çeşitli suçlardan aranan 16 kişi de gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Batman 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan bir kişinin yakalandığı belirtildi. 6-8 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda ise, 8 bin 987 araç ve 2 bin 320 şahsın sorgusunun yapıldığı belirtilerek, 15 sürücü hakkında cezai işlem uygulandığı ve 2 aracın trafikten men edildiğini, toplamda 3 bin 491 TL para cezası uygulandığı bildirildi. Açıklamada, "Varto ilçesinde meydana gelen 2 iş yerinden hırsızlık ve 1 evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak aranan 4 kişi, 29 Eylül 2016 tarihinde meydana gelen kasten yaralama olayının firari şüphelisi bir kişi ile haklarında çeşitli suçlardan farklı illerce aranması bulunan 4 kişi yakalanmıştır. Yoklama kaçağı olarak yakalanan 2 kişi de Muş Askerlik Şubesi Başkanlığına teslim edilmiştir. İlimizde pasaportsuz olarak yakalanan yabancı uyruklu 5 kişinin ise işlemleri devam etmektedir. Ayrıca, bir otobüste yapılan aramada, bir şahsa ait bagajda 120 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Ekiplerce yapılan diğer uygulamalarda ise, 5 kişi üzerinde yapılan aramada 29 gram esrar maddesi, bir şahsın üzerinde de kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.

(NA-MSA-Y)



10.01.2017 15:01:41 TSI

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