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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak 2017 Salı, 15:03
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Vali Toprak, mesajında, "Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyarak görev yapan gazetecilerin, toplumsal kalkınmada ülkemizin gelişmesinde önemli yeri ve değeri vardır. Ülkemizin ve ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesini gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan, meydana gelen sorunları kamuoyuna aktaran, önerileriyle çözüm yolunun bulunmasına yardımcı olan gazetecilerimiz, gücünü kamuoyu desteğinden alır. Vatandaşlarımızın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basın, önemli ve etkin bir denetim organı olma konumuyla demokrasinin, toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasında temel unsurlardan birisidir. Basınımız, görevini yaparken hukukun evrensel değerlerinden sapmamalı, kişilerin temel hak ve hürriyetlerine saygıyı asla ihmal etmemelidir. Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerler olmalıdır. Basınımızın bu ilkeleri her zaman göz önünde bulunduracağına olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle günün her saatinde haber peşinde koşan, zor şartlar altında çalışıp, sorumluluk duygusu içinde olan değerli basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum. Bu vesileyle ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, görevlerinde başarı dileklerimle tüm basın çalışanlarına selam ve muhabbetlerimi sunuyorum" dedi.
(FT-MSA-Y)

10.01.2017 15:06:59 TSI
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