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İki ayrı iş yerinde bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi



(Fotoğraflı)



Remzi Şimşek

SAKARYA (İHA) - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri iki ayrı iş yerinden toplam bin 600 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri yaptıkları kontrollerde iki ayrı iş yerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında iki ayrı iş yerinde değişik markalarda toplam bin 600 paket kaçak sigara ele geçirdi.

İki iş yeri sahibine idari işlem uygulandığı belirtildi.

(RŞ-Y)



10.01.2017 15:08:41 TSI

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