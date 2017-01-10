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YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
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Bakan Eroğlu'ndan Kahramanmaraş'a gölet müjdesi

10 Ocak 2017 Salı, 15:06
Bakan Eroğlu'ndan Kahramanmaraş'a gölet müjdesi

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun talimatlarıyla Türkoğlu İmalı Göleti Projesi'nin kamulaştırma işlemlerine başlanıyor.
Türkoğlu İmalı Göleti Projesinin kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi maksadıyla gerekli kamu yararı kararı için düzenlenen olur, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından kendisine sunulduğu gün imzalandı.
Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından kamulaştırma yapılabilmesi için olur verilen Türkoğlu İmalı Göleti Projesi'nin hizmete açılması ile 3 bin 740 dekar araziye su temin edilecek.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bu tesisin hizmete alınmasıyla yöredeki çiftçilerin aynı topraklarda daha fazla gelir elde edeceklerini ifade etti.
(CGR-Y)

10.01.2017 15:07:16 TSI
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