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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Kastamonu'da Gazeteciler Günü kutlandı

10 Ocak 2017 Salı, 15:06
Kastamonu'da Gazeteciler Günü kutlandı
Kastamonu'da Gazeteciler Günü kutlandı

(Fotoğraflı)

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü düzenlenen törenle kutlandı.
Kastamonu Gazeteciler Cemiyetine üye olan bir grup gazeteci, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtına çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Törende gazeteciler adına konuşan Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Yılmaz, 15 Temmuz sürecinin ardından görsel ve işitsel medya kuruluşlarının RTÜK'e ödediği reklam payının yarı yarıya indirilmesi kararına atıfta bulunarak, "Benzer bir yaklaşımın yazılı basınımız için de planlanması son derece isabetli olacaktır" dedi.
Yılmaz, "Medya, hem ülkemiz de, hem de tüm dünya genelinde özgür olma, bağımsız haber yapabilme mücadelesi vermektedir. Ülkemizde özellikle 12 Eylül döneminde medya kurumları üzerinde büyük baskılar yaşanmıştır. Günümüzde de ifade özgürlüğünü kısıtlayan yasal kısıtlamalar vardır. Gazeteciler yazdıkları yazılar, yorumlar ve haberler nedeniyle yargılanabilmektedir. Bu durumun sona erdirilmesi ve ülkemizde basın özgürlüğünün gerçek anlamda sağlanması gerekmektedir. Bugün, mesleki düzenleme ihtiyacı açıkça görülmektedir. Medya sektörü, avukatlık, doktorluk, mühendislik veya mali müşavirlik gibi mesleki standartlara sahip değildir. Eğitimine, birikimine bakılmaksızın herkes gazeteci/haberci olabilmektedir. Bu nedenle sektörde acil olarak mesleki düzenlemeye gidilmelidir. Aynı kapsamda, sıradan dernek statüsünde olan basın meslek örgütlerinin sektörde söz sahibi olmalarını sağlayacak yasal düzenleme yapılmalıdır" diye konuştu.
Törene, Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Berat Satıoğlu ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Mahmutoğlu da katıldı.
(Vİ-RFK-Y)

10.01.2017 15:09:53 TSI
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