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Osmangazi'de karla mücadele kesintisiz sürüyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, kar ve soğuk havanın hayatı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını 24 saat sürdürüyor. Başta ana arterler, hastane ve kamu kurumlarının giriş çıkışları olmak üzere, vatandaşların buzlanmadan etkilenmemesi için 4 günde 800 ton tuz kullanıldı.

Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren teyakkuza geçen karla mücadele ekipleri, ilçe genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 3 vardiya 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının şiddetini artırdığı Cuma günü akşamından itibaren 24 adet iş makinesi, tuz aracı, kar küreme ve tuz serpme aracı ile yollarda çalışmalarını yürüten ekipler, yolları ulaşıma açık tutabilmek için 800 ton kaya tuzu kullandı.

Bursa'nın son yılların en şiddetli kışlarından birini geçirdiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Meteorolojinin uyarıları ile birlikte harekete geçen ekiplerimiz, önceden belirlenmiş çalışma takvimi doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor. Osmangazi'de toplam 480 kişilik ekibimiz, kar ve buzla mücadele, cadde ve sokaklarda karın birikmesini önlemek, biriken karı yol sathından uzaklaştırmak ve buz tutan kesimlerde kaymayı önlemek amacıyla büyük bir mücadele veriyor. Şu ana kadar Osmangazi sınırlarında köylerimiz dahil kapalı yolumuz bulunmuyor. Ayrıca Uludağ Yolu, çarşı bölgesi ve ilçe genelindeki ara sokaklarda karla mücadele eden ekipler, yağışın devam ettiği bölgelere anında müdahale ederek yolların kapanmaması için gayret gösteriyor" diye konuştu.

Sokak hayvanları unutulmadı

Öte yandan Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, soğuk kış günlerinde sahipsiz hayvanlar için yiyecek dağıtımına devam ediyor. Özellikle Uludağ Yolu üzerindeki belirli bölgelere kuru mama ve yem bırakan ekipler, sahipsiz hayvanların aç kalmalarını önlüyor.

(MŞ)



10.01.2017 15:13:37 TSI

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