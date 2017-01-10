10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Osmangazi'de karla mücadele kesintisiz sürüyor

10 Ocak 2017 Salı, 15:10
Osmangazi'de karla mücadele kesintisiz sürüyor
Osmangazi'de karla mücadele kesintisiz sürüyor

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, kar ve soğuk havanın hayatı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını 24 saat sürdürüyor. Başta ana arterler, hastane ve kamu kurumlarının giriş çıkışları olmak üzere, vatandaşların buzlanmadan etkilenmemesi için 4 günde 800 ton tuz kullanıldı.
Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren teyakkuza geçen karla mücadele ekipleri, ilçe genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 3 vardiya 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının şiddetini artırdığı Cuma günü akşamından itibaren 24 adet iş makinesi, tuz aracı, kar küreme ve tuz serpme aracı ile yollarda çalışmalarını yürüten ekipler, yolları ulaşıma açık tutabilmek için 800 ton kaya tuzu kullandı.
Bursa'nın son yılların en şiddetli kışlarından birini geçirdiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Meteorolojinin uyarıları ile birlikte harekete geçen ekiplerimiz, önceden belirlenmiş çalışma takvimi doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor. Osmangazi'de toplam 480 kişilik ekibimiz, kar ve buzla mücadele, cadde ve sokaklarda karın birikmesini önlemek, biriken karı yol sathından uzaklaştırmak ve buz tutan kesimlerde kaymayı önlemek amacıyla büyük bir mücadele veriyor. Şu ana kadar Osmangazi sınırlarında köylerimiz dahil kapalı yolumuz bulunmuyor. Ayrıca Uludağ Yolu, çarşı bölgesi ve ilçe genelindeki ara sokaklarda karla mücadele eden ekipler, yağışın devam ettiği bölgelere anında müdahale ederek yolların kapanmaması için gayret gösteriyor" diye konuştu.
Sokak hayvanları unutulmadı
Öte yandan Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, soğuk kış günlerinde sahipsiz hayvanlar için yiyecek dağıtımına devam ediyor. Özellikle Uludağ Yolu üzerindeki belirli bölgelere kuru mama ve yem bırakan ekipler, sahipsiz hayvanların aç kalmalarını önlüyor.
(MŞ)

10.01.2017 15:13:37 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Yıldırımlı kadınlar sağlıklı yaşıyor
YEREL

YILDIRIMLI KADINLAR SAĞLIKLI YAŞIYOR
Vural BUSKİ Genel Müdür Yardımcılığı'na tayin edildi
YEREL

VURAL BUSKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI'NA TAYİN EDİLDİ
&quot;Bursa ipeği&quot; sergisi açılıyor
YEREL

"BURSA İPEĞİ" SERGİSİ AÇILIYOR
Hançerli Fatma Sultan Medresesi gün sayıyor
YEREL

HANÇERLİ FATMA SULTAN MEDRESESİ GÜN SAYIYOR
Büyükşehir'den Yenişehir'e 200 milyonluk yatırım
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN YENİŞEHİR'E 200 MİLYONLUK YATIRIM
İznik'e yeni emniyet müdürü
YEREL

İZNİK'E YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ
Ciğerlerine fındık parçaları kaçan bebek için seferber olundu
YEREL

CİĞERLERİNE FINDIK PARÇALARI KAÇAN BEBEK İÇİN SEFERBER OLUNDU
Yıldırım'da denetimler hız kesmiyor
YEREL

YILDIRIM'DA DENETİMLER HIZ KESMİYOR
Uludağ'da kar kalınlığı 255 santimetre
YEREL

ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 255 SANTİMETRE
BUDO'dan sefer iptalleri
YEREL

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
Bursa'da tarihi konakta yangın
YEREL

BURSA'DA TARİHİ KONAKTA YANGIN
Bursa ve Balıkesir'de eğitime kar engeli
YEREL

BURSA VE BALIKESİR'DE EĞİTİME KAR ENGELİ
Tarihî handa restorasyon uzadı
YEREL

TARİHÎ HANDA RESTORASYON UZADI
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Bursa'da karla mücadele devam ediyor
YEREL

BURSA'DA KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR
Altın gününde kitap topladılar
YEREL

ALTIN GÜNÜNDE KİTAP TOPLADILAR
BUDO'dan sefer iptalleri
YEREL

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
Bursa Valiliğinden tatil açıklaması:
YEREL

BURSA VALİLİĞİNDEN TATİL AÇIKLAMASI:
&quot;HİÇ&quot; ödülleri için başvurular başladı
YEREL

"HİÇ" ÖDÜLLERİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI
Bursa'da terör örgütü propagandası yapan 3 kişi tutuklandı
YEREL

BURSA'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Yeni kimlik başvuruları sürüyor
YEREL

YENİ KİMLİK BAŞVURULARI SÜRÜYOR
Yayıncı Cahit Çollak'ın cenazesi toprağa verildi
YEREL

YAYINCI CAHİT ÇOLLAK'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

İnegöl'de icraat toplantısı
YEREL

İNEGÖL'DE İCRAAT TOPLANTISI
AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin:
YEREL

AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN ŞAHİN: