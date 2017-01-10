10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yozgat Çözüm Koleji'nden İHA'ya ziyaret

10 Ocak 2017 Salı, 15:16
Yozgat Çözüm Koleji'nden İHA'ya ziyaret
Yozgat Çözüm Koleji'nden İHA'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat Çözüm Koleji öğretmen ve öğrencileri, İHA Yozgat Bürosu'nu ziyaret etti.
Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle İhlas Haber Ajansı'nı (İHA) ziyaret ederek Gazeteciler Gününü kutladı.
Yozgat Çözüm Koleji Sosyal Etkinlikler Koordinatörü Hacı Hatipoğlu ve Matematik öğretmeni Ali Ekin, İHA Yozgat Temsilcisi Bahadır Muhlis Gökgül'ü ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Gazetecilik mesleğinin özveri isteyen bir meslek olduğunu söyleyen Yozgat Çözüm Koleji Sosyal Etkinlikler Koordinatörü Hacı Hatipoğlu, "Yozgat'ta görev yapan bütün basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.
Ziyaretten dolayı Çözüm Koleji Sosyal Etkinlikler Koordinatörü Hacı Hatipoğlu, Matematik öğretmeni Ali Ekin ve öğrencilere teşekkür eden İHA Yozgat Temsilcisi Bahadır Muhlis Gökgül, öğrencilerin gazetecilik mesleği ile ilgili sorularını yanıtlayıp haber ajanslarının çalışmaları hakkında bilgi verdi.
(BMG-AÖ-Y)

10.01.2017 15:18:13 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Denetimli Serbestlik Protokolü imzalandı
YEREL

DENETİMLİ SERBESTLİK PROTOKOLÜ İMZALANDI
Yozgat'ta Basın İletişim Merkezi kurulacak
YEREL

YOZGAT'TA BASIN İLETİŞİM MERKEZİ KURULACAK
Başkan Arslan ve Lekesiz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL

BAŞKAN ARSLAN VE LEKESİZ, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Yozgat'ta 110 köy yolu ulaşıma açıldı
YEREL

YOZGAT'TA 110 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI
Yozgat'ta kapalı köy yolları ulaşıma açıldı
YEREL

YOZGAT'TA KAPALI KÖY YOLLARI ULAŞIMA AÇILDI

Kaymakam Ezgi, muhtarlarla tanıştı
YEREL

KAYMAKAM EZGİ, MUHTARLARLA TANIŞTI
Sedef Kakma'da erkeklere taş çıkartıyorlar
YEREL

SEDEF KAKMA'DA ERKEKLERE TAŞ ÇIKARTIYORLAR
Rektör Karacabey, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL

REKTÖR KARACABEY, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ