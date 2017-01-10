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Başkan Sekmen engelli vatandaşın yüzünü güldürdü



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentte "Limoncu Murat" olarak bilinen ve sara hastası olan Murat Güvenir'in yüzünü güldürdü. Başkan Sekmen, maddi sorunlar yaşayan ve hayatta kalma mücadelesi vererek çalışmaya devam eden Güvenir'e engelli aracı hediye etti. Yeni alınan elektrikli araçtan ötürü mutlu olan Güvenir, "Zor günler geçiriyorum. Allah'tan gelen bir hastalığımız var ama hiçbir zaman isyan etmedim. Hep helal bir şekilde çalışıp evime ekmek götürdüm. Başkanımız Mehmet Sekmen'in bu güzel hediyesi beni mutlu etti. Allah, Başkanımızdan razı olsun" dedi. Başkan Sekmen de, "Şehrimizde yaşayan engelli kardeşlerimize elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımız benim başımın tacıdır. Kurduğumuz engelli birimi ile vatandaşlarımız belediye hizmetlerine daha kolay ve ayrıcalıklı bir şekilde kavuşabiliyor. Bunların yanında, Murat Güvenir kardeşimize yaptığımız gibi elektrikli araç yardımlarını da artıracağız. Sosyal belediyecilik anlayışı ile bu tür yardımlarımız artarak kat ve kat devam edecek" diye konuştu.

(ERZ-AT-Y)



10.01.2017 15:16:45 TSI

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