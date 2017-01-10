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Ortaca CHP, çalışan gazetecilerin gününü kutladı



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi Ortaca İlçe Örgütü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla Ortaca'da görev yapan gazeteciler ile kahvaltılı toplantıda bir araya gelerek, çalışan gazeteciler gününü kutladı.

Kahvaltıya, CHP Ortaca İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Sertkaya ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

CHP Ortaca İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Sertkaya, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde yaptıkları, doğru, tarafsız, gerçek haberlerle bugüne kadar halkı bilgilendiren, bu uğurda canından olan bütün basın emekçilerini saygı ile anıyor, mesleğini onuru ile sürdüren taraf olmayan bütün basın emekçilerinin de gününü kutluyorum."

(CC-MB-Y)



10.01.2017 15:21:28 TSI

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