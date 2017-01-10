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Mozaikler müzeye taşınacak

- Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman, Uğur Mumcu Meydanı çalışması sırasında bulunan mozaiklerin müzeye taşınacağını belirtti

- Yaman, Uğur Meydanı'ndaki çalışmaların mozaiklerin taşınmasından sonra devam edeceğini vurguladı

(Fotoğraflı)



Buğra Güney

HATAY (İHA) - Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman, ilçede yapılacak olan kent meydanı inşaatında çıkan mozayiğin müzeye taşınacağını ve çalışmanın kaldığı yerden devam edeceğini belirtti.

Defne ilçesine yapımı devam eden projeyle, 75. Yıl Bulvarı'nda başlayan çevreyolunun tamamlanacağını kaydeden Başkan Yaman, "Biliyorsunuz kent olmanın bazı kriterleri var. Bir meydanınız olacak, bir binanız olacak, yolunuz olacak, tören alanınız olacak. Şimdi o projeyi çok önemsedik. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde yaptık projeyi, o bölgedeki esnafla da paylaştık. Her türlü uzmandan da onaylattık. Trafik uzmanlarından, şehircilik uzmanlarından ve projeyi ihaleye açtık, işe de başladık. Biz o yolda yaklaşık bir on gün çalıştıktan sonra büyükşehirden bir teklif geldi bize. Dediler ki, siz bu meydanı durdurabilirseniz çalışmayı, biz bunun altından bir alt geçit yapalım. Şimdiki deyimi ile battı-çıktı yapalım dediler. Kabul edilmesi gerekiyordu bu teklifin, Antakya'da 75.Yıl Bulvarı denilen bir bulvar var. Bu bulvarın devamı Aalen Bulvarı'nda son buluyor. Yani yeni devlet hastanesinin kavşağından geliyor Çekmece'nin içinden geçiyor ve Uğur Mumcu Meydanı'ndan geçerek Aalen Meydanı'na geliyor. Bu ikinci mini çevre yolu olarak tabir ediliyor. Şimdi bu tamamen açılsa hakikaten sadece Defne'nin değil Antakya'nın da trafiğini rahatlatacak bir proje. Çünkü şehri paralel olarak saran iki tane paralel yay şeklinde bir çevre yolumuz oluyordu. Biz gelir gelmez önce bu konuyu incelettik. Baktık ki, bu çevre yolu Çekmece'de kesintiye uğramış. Büyükşehirdeki Emlak İstimlak Dairesiyle çok yakın mesai yapıp bunu açmamız gerekiyor, trafiği tamamen rahatlatmamız gerekiyor. Çünkü bütün şehrin trafiğini rahatlatacak bir çalışma. Ve oradaki istimlak kararlarını aldırdık. Şuanda o istimlakların paralarının ödenmesini bekliyoruz" dedi.



"Mozaik müzeye taşınacak"

Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman, kazı sırasında bulunan mozayiği yetkililerin müzeye taşıyacaklarını ve inceleme yapacaklarını kaydederek, "Burada bir battı-çıktı yapılması uygundur dedik. Biz müteahhit ile konuştuk dondurduk projeyi. Malzemelerini kaldırdı. Onlar da hızlı da davrandılar, projeyi çizip geldiler, başladılar kazıya. Müteahhittin hesaplarına göre orada sadece tamamen anahtar teslimi vermek kaydıyla 25 günlük bir çalışması kalmıştı. Yani büyükşehrin battı-çıktı projesi bitecek. Alanı bize teslim edecekler. Bizde alanımızı eski projeye uygun olarak bize teslim edeceklerdi. Kara haber geldi, tarihi eser çıkmış. Gittik, baktık. İlk gittiğimiz zaman bu kadar kazılmamıştı. Daha sonra Anıtlar Kurulu ekip gönderdi. Bu sefer elle kazı yaptılar. Genişlettiler. Bir mozaik çıkmış ama mozaik daha önceki çalışmalarda tahrip edilmiş. Hatta ortasından kanalizasyon geçmiş. Daha önceki tarihlerde. Parçalanmış bir mozaik ama sonuçta bunun hakkında karar verecek mercii biz değiliz. Bunlar çok hassas konular. Anıtlar Kuruluna gitti, anıtlar kurulu uzun süre karar veremedi, dört defa toplandı. Sonra ben Adana'ya gittim. Sizden bir istirhamım var. Şuanda projeler durmuş durumda, esnaf mağdur durumda bir karar verin ve çözüm bulun dedim. Yerinde inceleme yaptılar. Çıkan kararda mozayiği taşıyacaklar. Yağmur diner dinmez taşıyacaklar. Şuanda su dolu kazı yapılan yer. Mozaiği taşıyacaklar müzeye. Hatta keşiften sonraki toplantıda Anıtlar Kurulu ikiye bölündü. Kimisi taşıyalım devam etsin proje diye, kimisi de bu çıkan eserleri belli bir tekniği varmış bir malzeme ile kapatıyorlar. Tekrar gömelim, yolları eski haline getireli mi savundular. Ama öbürü kabul gördü. Özet olarak mozayiği taşıyacaklar. Bu arda eş zamanlı olarak kesme taşlardan çıkan temel yapı gibi bir yapı var. Onu biraz daha genişletecekler. Sonra o taşları numaralandırıp onları da taşıyacaklar ve proje devam edecek" diye konuştu.

(BGY-Y)



10.01.2017 15:21:52 TSI

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