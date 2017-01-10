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Denizli Büyükşehir, 13 ilçede karla mücadele ediyor



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, yağışın etkili olduğu 13 ilçede karla mücadelesini sürdürüyor.

Denizli genelindeki kar yağışı uyarısına karşı hazırlıklarını tamamlayarak teyakkuzda bekleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, karın etkili olduğu ilçelerde yoğun bir şekilde mücadele veriyor. Bu kapsamda Acıpayam, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas olmak üzere toplam 13 ilçede şiddetini artıran kar yağışına karşı Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Yoğun kar yağışının meydana geldiği 13 ilçede; 15 greyder, 12 kar bıçağı, 10 kepçe ve 2 loder ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri özellikle ana arterlerin kapanmaması için çaba sarf ediyor. Ekipler buzlanma ve don olayının yaşanmaması için de tuzlama ve solüsyon işlemlerini gerçekleştiriyor.



Kar lastiksiz ve zincirsiz yola çıkmayın uyarısı

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin tüm ilçe ve mahallelerinde meydana gelebilecek kar yağışına karşı hazırlıklı olduklarını belirterek, karın yoğunlaşmasıyla birlikte tüm ekiplerin seferber olduğunu söyledi. Başkan Zolan, "Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın kar lastiksiz ve zincirsiz araçla yola çıkmamalarını rica ediyoruz. Halkımızdan zorlu kış şartlarında mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmalarını talep ediyoruz. Tüm ekiplerimiz yolları açık tutmak ve normal hayat akışının sürmesi için başarıyla mücadele ediyor" diye konuştu.

(SÇ-SÇ-Y)



10.01.2017 15:21:35 TSI

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