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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Başkan Başsoy'dan Gazeteciler Günü Kutlama Mesajı

10 Ocak 2017 Salı, 15:21
Başkan Başsoy'dan Gazeteciler Günü Kutlama Mesajı
Başkan Başsoy'dan Gazeteciler Günü Kutlama Mesajı

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı. Başsoy mesajında "Öncelikle bütün gazeteci arkadaşlarımın, muhabirlerin, çalışanların, yöneticilerin velhasıl tüm basın camiasının Gazeteciler Gününü kutluyorum. Özellikle sahada işin asıl yükünü omuzlayan kameraman, foto muhabir ve muhabir arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum.
Basının demokratik toplum hayatındaki önemi son günlerde yaşanan hadiselerde bir kez daha ortaya çıktı. Gelişen toplumlarda 4. güç olarak zikredilen basın, demokratik bir kurum olarak çok önemli bir görev ifa etmektedir. Her siyasi görüşten, her toplumsal yapıdan müteşekkil olan basın camiası, 15 Temmuz'da darbecilere, işgalcilerin yerli işbirlikçilerine, hainlere taviz vermeden sağlam ve şerefli bir duruş göstermiştir. Camianızın topyekûn olarak sergilediği bu duruştan ötürü sizlere ve temsil ettiğiniz kurumlarınıza, Erzincan halkı olarak hasetsen teşekkür ederim.
Basın mensupları bilgi kirliliğini ortadan kaldıracak yegâne güçtür. Bu nedenle Türk Basını, demokratik yönetimin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Doğru habere ulaşma ve fikirlerini ifade edebilme hürriyeti demokratik rejimlerin vazgeçilmezidir. Türk basını bugün dünyada birçok ülke basınından öndedir.
Şehrimizde yerel yayın yapan televizyon, gazete, internet medyası ve yaygın haber ajanslarının temsilcilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü tekrar kutlar, saygılar sunarım." dedi.
(FG-AT-Y)

10.01.2017 15:24:16 TSI
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