10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Van Sesi Gazetesi marka haline geldi

10 Ocak 2017 Salı, 15:25
Van Sesi Gazetesi marka haline geldi
Van Sesi Gazetesi marka haline geldi
- Van Sesi Gazetesi İmtiyaz Sahibi Erdal Perihanoğlu:
- "Gazetecilik mesleği, vakıf olmayan insanların eline geçtiği için kalitesi düştü"

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van'da 79 yıldır yayın hayatına devam eden Van Sesi Gazetesi, kentin en uzun ömürlü ticaret kuruluşu olarak marka haline geldi.
1937 yılında rahmetli Mehmet Remzi Perihan ve İlyas Kitapçı tarafından Van'da kurulan ve daha sonra Mehmet Remzi Perihan'ın tek başına yayın hayatını devam ettirdiği Van Sesi Gazetesi, kentin en uzun ömürlü ticaret kuruluşu olarak marka haline geldi. Kurulduğu günden bu yana kalitesinden ve çizgisinden şaşmayan Van Sesi Gazetesi, halkın da takdirini topluyor. Van Sesi Gazetesi'nin; doğudaki birçok ilde gazete yokken Van'da kurulmasının kent için büyük bir kazanım olduğunu ifade eden Mehmet Remzi Perihan'ın oğlu ve aynı zamanda Van Sesi Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Erdal Perihanoğlu, "Makinelerin ve malzemenin nakli ile sürekli gazetenin çıkması için gereken malzemenin nakli, o gün için çok büyük sıkıntıydı. Biz o günleri görmedik. Ancak babamın anlattıkları hala hafızamda. O zamanlarda bütün harfler tek tek dizilir, baskıya o şekilde girerdi. Ama bugün teknolojinin gelişmesi ile bu meslek, çok daha rahat yapılmaktadır. Asıl gazetecilik, o dönemlerde yapılmış. Şimdiki gazetecilik, hem çok rahat hem de çok kolay hale geldi" dedi.

"Gazetecilik mesleği, vakıf olmayan insanların eline geçtiği için kalitesi düştü"
Gazeteciliğin kalitesinin düştüğünü vurgulayan Perihanoğlu, "Eskiden teknik anlamda belki sıkıntılar vardı, ama bugün gazetecilik mesleği vakıf olmayan insanların eline geçtiği için kalitesi düştü. Diğer mesleklerde de aynı şekilde. Sadece gazetecilik mesleğinde değil, bütün mesleklerde bu sıkıntılar var, ama gazetecilik mesleğinde bu daha fazladır. Gazeteciler göz önünde olduğu için daha bariz bir şekilde görülüyor. Sıkıntı bütün mesleklerde var. Yani iş, ehlin elinden çıkmış. Liyakat ortadan kalktığı için, hem gazetecilik hem de diğer kurumlar sıkıntı yaşıyor" ifadelerini kullandı.
Van Sesi Gazetesi'nin 79 yıldır çizgisinden şaşmadığını dile getiren Perihanoğlu, "Bizim çizgimiz hiç değişmedi. O gün bizim çizgimiz neyse, bugün de odur. Biz, babamızın kurmuş olduğu o düsturla hareket ediyoruz. Bizim ilkemiz, şeffaf gazeteciliktir. İlk günden itibaren vatandaşı, kamuoyunu doğru bilgilendirme anlayışıyla gazetecilik yapılmış, bizde o zihniyeti devam ettiriyoruz. Biz hiçbir zaman için, hiçbir siyasi partiye, kuruma veya kuruluşa arka bahçe olmadık. Vatandaşı doğru yönde bilgilendirip, memleketin sorunlarını ele alıp, o sorunlarına çözüm ürettik hep" şeklinde konuştu.
Gazeteciliğin bir ekip işi olduğunu da sözlerine ekleyen Perihanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gazetecilik, bir ekip işidir ve gazetede çalışanlar bir ailedir. Zaten bir aile olmazlarsa uzun ömürlü olmazlar. Gazetelerin ayakta durabilmesi için oranın aile olması lazım. Bizim yaptığımız, Van Sesi Gazetesi'nin yaptığı budur. Bu duygularla tüm gazetecilerin gününü kutluyorum."
'Dünya Çalışan Gazeteciler Günü' adının yanlış olduğunu ifade eden Van Sesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü İkram Kali ise, "Çalışan gazeteci diye bir şey olmaz. Gazeteci, gazetecidir. Eğer hakkını veriyorsa, bu işten ekmek kazanıyorsa, ailesinin geçimini sağlıyorsa gazetecidir" dedi.

"Gazetecilik, en zor dönemini yaşıyor"
Gazeteciliğin en zor dönemini yaşadığını dile getiren Kali, "Bu zamanda eleştirilere kimse tahammül etmiyor. Herkes kendisinin övülmesini, reklamının yapılmasını istiyor. Gazeteleri birçok kurum veya kişi, reklam tabelası gibi görmek istiyor. Bir abonelikle veya bir reklam ile gazeteyi satın aldığını düşünüyor, ama gerçekte öyle değil. Gazete, sahibinin bile değil, kamuoyunundur. O; kentin sesi, gözü, kulağıdır" ifadelerine yer verdi.
Kentte yıllardır objektif bir gazetecilik yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Kali, "Hiçbir güçle, hiçbir kişiyle, dernek ya da bir partiyle organik bir bağımız yoktur. Tüm meslektaşlarıma özgür, bağımsız, tarafsız, okuyucusuna saygılı, basın meslek ilkelerine uyan ve mesleğin etik değerliğini özümsemiş bir gazetecilik diliyor, bu duygularla bütün meslektaşlarımın gününü kutluyorum" diye konuştu.
(ATL-MSA-Y)

10.01.2017 15:26:59 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'den ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye
YEREL

AK PARTİ'DEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE TEKERLEKLİ SANDALYE
Kaymakam Çiçekli'den Genel Sekereter Yaşar'a ziyaret
YEREL

KAYMAKAM ÇİÇEKLİ'DEN GENEL SEKERETER YAŞAR'A ZİYARET
Tuşba Belediyesi gazetecilerle buluştu
YEREL

TUŞBA BELEDİYESİ GAZETECİLERLE BULUŞTU
Büyükşehir Belediyesi sorunları yerinde tespit ediyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUNLARI YERİNDE TESPİT EDİYOR
Van'da kaçak sigara operasyonu
YEREL

VAN'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU
Genel Sekreter Yaşar'dan ilçe ziyareti
YEREL

GENEL SEKRETER YAŞAR'DAN İLÇE ZİYARETİ
Van'da kaçak sigara operasyonları
YEREL

VAN'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONLARI
Van'daki terör operasyonu
YEREL

VAN'DAKİ TERÖR OPERASYONU
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
YEREL

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
YEREL

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ
Van'a modern laboratuvar müjdesi
YEREL

VAN'A MODERN LABORATUVAR MÜJDESİ
10 Ocak Çalışan Gazeteciler ve İdareciler Günü mesajları
YEREL

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER VE İDARECİLER GÜNÜ MESAJLARI
Van'da seyyar satıcı ve dilenci operasyonu
YEREL

VAN'DA SEYYAR SATICI VE DİLENCİ OPERASYONU
Erciş'te iş yerlerinin yıkımına başlandı
YEREL

ERCİŞ'TE İŞ YERLERİNİN YIKIMINA BAŞLANDI
Başkan İlhan'dan Kaymakam Dündar'a ziyaret
YEREL

BAŞKAN İLHAN'DAN KAYMAKAM DÜNDAR'A ZİYARET
Van'da üç ilaç grubuna sıkı denetim
YEREL

VAN'DA ÜÇ İLAÇ GRUBUNA SIKI DENETİM
Müdür Kırekin'den Kaymakam Doğramacı'ya ziyaret
YEREL

MÜDÜR KIREKİN'DEN KAYMAKAM DOĞRAMACI'YA ZİYARET
Yatak odasındaki gizli bölümde kaçak sigara bulundu
YEREL

YATAK ODASINDAKİ GİZLİ BÖLÜMDE KAÇAK SİGARA BULUNDU
Batıdan doğuya &quot;sevgi paketi&quot;
YEREL

BATIDAN DOĞUYA "SEVGİ PAKETİ"
Yerel marketten müşterilerine 1001 hediye
YEREL

YEREL MARKETTEN MÜŞTERİLERİNE 1001 HEDİYE
Van'da Hafif Raylı Sistem Projesi
YEREL

VAN'DA HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ
Engelli öğrenciye tekerlekli sandalye
YEREL

ENGELLİ ÖĞRENCİYE TEKERLEKLİ SANDALYE
Van'da KHK ile işletmeler aktif hale geliyor
YEREL

VAN'DA KHK İLE İŞLETMELER AKTİF HALE GELİYOR