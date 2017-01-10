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Marmaris'te heyelan



(Fotoğraflı)



Vural Efecik

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağmur sonrası Marmaris-Datça Yolu'nda heyelan meydana geldi. Toprak kayması sonucu karayolu 1 saatliğine trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Datça karayolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Soğuksu mevkiinde aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Karayoluna devrilen dev kaya parçaları yolu trafiğe kapanmasına yol açtı. Sürücülerin haber vermesi üzerine karayolları ekipleri heyelan bölgesine hareket ederek 1 saatlik çalışma sonunda karayolunu trafiğe açtı. Meydana gelen toprak kaymasında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Karayolları ekipleri güzergah üzerinde meydana gelebilecek başka heyelan olaylarına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

(VE-MB-Y)



10.01.2017 15:30:38 TSI

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