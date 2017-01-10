Hayrabolu'da çatılardaki buz sarkıtları temizlendi
(Fotoğraflı)
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası çatılarda tehlike oluşturan buz sarkıtları temizlendi.
İlçede yoğun kar yağışı nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtları vatandaşların bildirmesi üzerine Hayrabolu İtfaiye ekipleri tarafından temizlendi. İtfaiye ekipleri, vatandaşları yüksek binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları ve kar birikintilerinin altından geçmemesi konusunda uyardı.
(SK-MK-Y)
10.01.2017 15:34:00 TSI
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