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AK gençlerden YUDER'e ziyaret



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları mensupları, Yunusemre Uluslararası Öğrenci Derneği'ni (YUDER) ziyaret etti.

Ziyareti gerçekleştiren Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ahmet İhsan Türk ve Serkan Dereli, üniversitelerde yapılan ortak çalışma ve AK Parti'ye olan desteklerinden dolayı Dernek Başkanı Nihat Demir'e teşekkür ederek, teşekkür belgesi takdim etti. Türk ve Dereli, "Nihat Demir'e partimize olan üstün desteklerinden ve özverisinden dolayı AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Av. Fatih Özata ve yönetimi adına teşekkür ediyoruz. Üniversitelerde yaptığımız ortak çalışmaların devam etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

(KÇ)



10.01.2017 15:33:12 TSI

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