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Vural BUSKİ Genel Müdür Yardımcılığı'na tayin edildi



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BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne getirilen İsmail Yılmaz'ın ardından bir süredir boş olan BUSKİ Genel Müdür Yardımcılığı'na İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Adem Vural tayin edildi.

20 yılı aşkın futbol hakemliği geçmişi olan ve bir dönem Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Bursa Şubesi Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Yönetim Kurulu Üyeliği ile İl Hakem Kurulu Başkanlığı yapan Adem Vural, Sosyal Güvenlik Kurumu Bursa İl Müdür Yardımcılığı görevinde de bulunmuştu. Vural halen Türkiye Futbol Adamları Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bursa Şube Başkanlığı görevinde bulunuyor.

(MŞ)



10.01.2017 15:36:12 TSI

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