YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Forum Mersin'den 'Hediye Kutusu' etkinliği

Forum Mersin'den 'Hediye Kutusu' etkinliği



MERSİN (İHA) - Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, ziyaretçilerine, 'Hediye Kutusu' etkinliğiyle birbirinden farklı sürprizler ve hediyeler kazanıyor.

Forum AVM'den yapılan açıklamada, eğlendiren ve kazandıran etkinliklerinin devam ettiği bildirildi. 12-20 Ocak tarihleri arasında Forum Mersin'den 150 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, birbirinden güzel hediyeler kazanma şansını yakalayacak.

'Hediye Kutusu' etkinliğine katılmak için aynı gün içinde en az 150 TL ve üzeri tutarında alışveriş yapmak yeterli olacak. Alışveriş fişlerini getirip 'Hediye Kutusu' etkinliğine katılan herkes, televizyondan tablet bilgisayara, sinema biletinden küçük ev aletlerine kadar pek çok farklı hediyeden birinin sahibi olma fırsatını yakalayacak.

(HSK-Y)



10.01.2017 15:39:17 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER