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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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AK Parti'den ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye

10 Ocak 2017 Salı, 15:36
AK Parti'den ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye
AK Parti'den ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye dağıtıldı.
İl başkanlığı binasında düzenlenen programda bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, her zaman engellilerin yanında olduklarını belirtti. Engellilerin hayatlarına bir nebze olsun kolaylık katabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Soğanda, "Bu tür faaliyetlerin olmasına vesile olduğumuz için mutluyuz. Engellilerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Hükümetimiz döneminde dezavantajlı gruplara yönelik birçok hizmet yapıldı. Biz de teşkilatlar olarak, engelli kardeşlerimizin sorunları için bir araya geliyoruz. Çünkü, hepimizin birer engelli adayı olduğumuzu unutmamamız gerekir. Ben bu kapsamda bu yardımların sağlanmasında emeği geçen tüm birimlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmaların ardından 20 adet tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere AK Parti ilçe teşkilatına teslim edildi.
(ATL-MSA-Y)

10.01.2017 15:37:11 TSI
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