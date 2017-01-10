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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Uslu'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

10 Ocak 2017 Salı, 15:38
Uslu'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Uslu'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

(Fotoğraflı)

Utku Yaşar Cüce
ÇANAKKALE (İHA) - GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.
Uslu yayınladığı mesajında; "Yıllar geçtikçe taşıdığı değer ve önem gittikçe artan, iletişimin en etkili kanallarından olan basın; halkın haber alma, kamuoyu oluşturma ve ifade özgürlüğünün güvencesidir. Basın, halkı doğru şekilde bilgilendirdiği sürece, bireyin ve toplumların da meydana gelen olayları sağlıklı bir şekilde değerlendirip kanaat edinmesi, toplumla ve dünya ile sağlıklı ilişkiler kurup bütünleşmesi mümkün olmaktadır. Kendi sorumluluğunun bilincinde olan ve bu bilincini eyleme dönüştürürken hak ettiği özgürlüğe sahip olan bir basın, demokrasinin vazgeçilmez gereklerindendir.
Günümüzde birçok basın mensubu çok zor koşullar altında görev yapmakta ve mesleğinin doğası gereği büyük tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadır. Bütün basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bu önemli gün vesilesiyle bütün basın çalışanlarına huzurlu ve başarılı bir meslek hayatı dilerim" ifadelerine yer verdi.
(UYC)

10.01.2017 15:42:44 TSI
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