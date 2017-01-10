Mardin'de 102 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin'de düzenlenen operasyonda 102 bin 500 paket kaçak sigara ele geçildi.
Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kızıltepe İlçesi Arıklı Mahallesinde şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan arama faaliyeti sonucunda, 102 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.
(MSK-MP-Y)
10.01.2017 15:53:46 TSI
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