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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Mardin'de 102 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

10 Ocak 2017 Salı, 15:49
Mardin'de 102 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Mardin'de 102 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin'de düzenlenen operasyonda 102 bin 500 paket kaçak sigara ele geçildi.
Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kızıltepe İlçesi Arıklı Mahallesinde şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan arama faaliyeti sonucunda, 102 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.
(MSK-MP-Y)

10.01.2017 15:53:46 TSI
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