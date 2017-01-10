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Ordu itfaiyesi boş durmadı



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2016 yılında dinlenmeye vakit bulamadı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2016 yılında il genelinde Bin 470'i yangın, 195'i trafik kazası, 626'sı kurtarma, 240'ı su baskınına müdahale ve 2 bin 430'u diğer olaylar olmak üzere toplam 4 bin 961 itfaiye olayına müdahale etti.



OSKEM 106 vatandaşı kurtardı

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM) ekipleri, 3'ü kadınlar plajı olmak üzere toplam 12 plajda etkin çalışma yürüterek vatandaşların yaz aylarında denizde daha güvenli vakit geçirmesini sağlarken, 106 kişinin de hayatını kurtardı.



Gönüllü itfaiyecilik benimsendi

Coğrafi koşullar göz önünde bulundurulduğunda, olaylara müdahalede zaman zaman sıkıntılar yaşayan Büyükşehir İtfaiyesi, il genelinde gönüllü itfaiyecilik uygulamasını başlattı. Uygulama kapsamında 15 mahallede eğitim veren ekipler, o mahallelerde gönüllü itfaiye istasyonları kurarak temin edilen su tankerleri ve itfaiye araçlarını gönüllü itfaiye birimlerine teslim etti.



İtfaiye araç filosu güçlendirildi

İtfai olaylara en kısa zamanda ve etkili müdahalede bulunmak için itfaiye araç filosunu güçlendiren Büyükşehir İtfaiyesi, günün teknolojisine uygun 1 adet 42 metre otomatik merdivenli araç, 1 adet 28 metre hidrolik merdivenli araç ve 3 adet çok maksatlı itfaiye aracının alımını gerçekleştirdi.



384 kuruluşta 52 bin 150 kişiye yangın eğitimi verildi

Yangın güvenliğine karşı bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile mutabık tüm okul ve kamu hastaneleri başta olmak üzere toplam 384 kuruluşta 52 bin 150 kişiye yangın güvenliği ve güvenli yaşam eğitimleri veren itfaiye ekipleri, 1 adet hizmet içi eğitim kitabı, 2 adet eğitim kitabı ve 5 adet eğitim broşürüyle de halkın bilinçlenmesine katkı sağladı.

(MAK-SLH-Y)



10.01.2017 15:55:05 TSI

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