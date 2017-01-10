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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

10 Ocak 2017 Salı, 15:52
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

(Fotoğraflı)

Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti tarafından Edremit ilçesinde bir kahvaltı düzenlendi. Düzenlenen kahvaltıda gazetecilerin sorunları için karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kahvaltılı bir buluşma toplantısı düzenlendi. Yaklaşık 20 gazetecinin katıldığı toplantıya Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir de katıldı. Körfez bölgesinde görev yapan gazetecilerin katıldığı etkinlikte çalışan gazeteciler sorunlarını ve dileklerini masaya yatırma fırsatı buldular.
Düzenlenen etkinlikte konuşan Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir "Biz 56 yıl önce "Simidimiz ve Hürriyetimiz" diye mücadele başlatan o basın emekçisi ustalarımızı, üstatlarımızı bu gün saygı ile yad ediyoruz. Bu gün sadece sarı basın kartı alan arkadaşlarımızın yararlanabildiği yıpranma hakkını 56 yıl önce herşeylerini bir kenara bırakarak şanlı bir direniş sergileyen o gazetecilere borçluyuz. 56 yıl önce meslektaşlarımızın oluşturduğu o birlikteliğin en azından yüzde 20'sini, yüzde 30'unu yapmak zorunluluğumuz var. Mesleki çıkarlar doğrultusunda her kez birbirine omuz vermek zorunda. Kimse bu meslekte ayrıcalıklı da değil. Bu mesleği yapıyorsak birbirimize omuz vermek zorundayız."dedi.
(EME)

10.01.2017 15:56:32 TSI
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