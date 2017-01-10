10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ayvalık Milli Eğitim Müdürü basın ile bir araya geldi

10 Ocak 2017 Salı, 15:57
Ayvalık Milli Eğitim Müdürü basın ile bir araya geldi
Ayvalık Milli Eğitim Müdürü basın ile bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yeni atanan Güner Bahadır 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensupları ile bir araya geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı'na ait Cunda Uygulama Oteli'nde gerçekleşen kahvaltılı tanışma toplantısında; İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın yanı sıra; AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Kıtay, Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Hadiye Taşmaz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri; Kazım İncel, Ali Haydar Güler, Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sadettin Sagit, Uygulama Oteli Müdürü Abdülaziz Yük, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Sorumlusu Canan Ulusoy ile basın mensupları hazır bulundu.
Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, dün başladığı yeni görevinde ilçedeki gazetecilerle tanışmak için 10 Ocak tarihini seçtiklerini söyledi. Gazetecilik mesleğinin son derece zor ve meşakkatli olduğunu vurgulayan Bahadır, "1971 yılına kadar Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak kutlanılan bugün, 212 sayılı Basın Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiği 10 Ocak günü ile daha da anlamlı bir hale getirilmiştir. Bu özel gün sadece Türkiye'de kutlanmaktadır. Gazeteciliğin ülkemizde ne kadar değerli olduğu, toplumumuzda özgür düşüncelerin, farklı düşüncelerin ifade edilmesini n yanı sıra biz eğitimcilerin okullarda öğrencilerimizi ülkenin geleceğine hazırlarken sizlerin de basın yoluyla toplumun eğitiminde ve gelişiminde ne kadar büyük önem arz ettiğinin bilinci içerisindeyiz. Bunun en güzel örneği, 15 Temmuz'da, hain ve alçakça yaşanılan o kara gecede basının önemini ülke olarak bir kez daha bizlerde yaşarak görmüş olduk" dedi.
Gazeteciliğin öneminin; en az toplumu eğiten öğretmenler kadar önemli olduğunun altını çizen Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, "Bu vesile ile sizlere olan güvenimizin ve samimiyetimizin bir göstergesi olarak bu özel günü sizlerle birlikte kutlamak istedik. Malumunuz göreve dün itibariyle başladım. Bu vesile ile de ilk kez bir araya gelerek böylesi bir organizasyonu hazırladık. Sizlerde bu soğuk havaya rağmen icabet ettiniz hepinize çok teşekkür ederim" diye konuştu.
Kahvaltılı toplantı, toplu hatıra fotoğrafları çekilmesinin ardından sona erdi.
(SS-

10.01.2017 15:59:45 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Vatandaş Büyükşehirin Kaliteli Hizmetlerinden Memnun
YEREL

VATANDAŞ BÜYÜKŞEHİRİN KALİTELİ HİZMETLERİNDEN MEMNUN
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
YEREL

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLANDI
Kuzey Ege'de yoğun kar yağışı başladı
YEREL

KUZEY EGE'DE YOĞUN KAR YAĞIŞI BAŞLADI
BASİAD'dan 2016 değerlendirmesi
YEREL

BASİAD'DAN 2016 DEĞERLENDİRMESİ
Burhaniye'de İmam Hatipliler Halep'i unutmadı
YEREL

BURHANİYE'DE İMAM HATİPLİLER HALEP'İ UNUTMADI
Burhaniye'de zeytin hasadına kar ve soğuk molası
YEREL

BURHANİYE'DE ZEYTİN HASADINA KAR VE SOĞUK MOLASI
Kar iş yerlerinin tentelerini göçertti
YEREL

KAR İŞ YERLERİNİN TENTELERİNİ GÖÇERTTİ
Oltacılar, kar altında kalan hayvanları unutmadı
YEREL

OLTACILAR, KAR ALTINDA KALAN HAYVANLARI UNUTMADI
Başkan Kafaoğlu Anadolu'nun sesini Fas'ta duyurdu
YEREL

BAŞKAN KAFAOĞLU ANADOLU'NUN SESİNİ FAS'TA DUYURDU
Erdek-Düzler yolu kayan TIR sebebiyle kapandı
YEREL

ERDEK-DÜZLER YOLU KAYAN TIR SEBEBİYLE KAPANDI
Bandırma-Karacabey yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor
YEREL

BANDIRMA-KARACABEY YOLUNDA ULAŞIM KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANIYOR
Uğur: &quot;Bandırma Belediyesi dava açarsa planları ihale edemeyiz&quot;
YEREL

UĞUR: "BANDIRMA BELEDİYESİ DAVA AÇARSA PLANLARI İHALE EDEMEYİZ"
Uğur, Bandırma'da yapılan karla mücadele çalışmalarını anlattı
YEREL

UĞUR, BANDIRMA'DA YAPILAN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI ANLATTI
Ayvalık ve Gömeç, Halep'i unutmadı
YEREL

AYVALIK VE GÖMEÇ, HALEP'İ UNUTMADI
Başkan Örkçü, Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL

BAŞKAN ÖRKÇÜ, GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Ferhunde İnal son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

FERHUNDE İNAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Balıkçı gemileri poyraz nedeniyle Edremit'e demirledi.
YEREL

BALIKÇI GEMİLERİ POYRAZ NEDENİYLE EDREMİT'E DEMİRLEDİ.
Kaymakam Sırmalı, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL

KAYMAKAM SIRMALI, ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Dursunbey Karla Mücadelede İlk Sırada Yer Aldı
YEREL

DURSUNBEY KARLA MÜCADELEDE İLK SIRADA YER ALDI
Başkan Uğur Gazeteciler Gününü Kutladı
YEREL

BAŞKAN UĞUR GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
BASKİ'den su kesintisi açıklaması
YEREL

BASKİ'DEN SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI
Eğitim İş'ten liselerin dönüştürülmesine tepki
YEREL

EĞİTİM İŞ'TEN LİSELERİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE TEPKİ
Burhaniye'de sanatsal mozaik dersi veriyorlar
YEREL

BURHANİYE'DE SANATSAL MOZAİK DERSİ VERİYORLAR