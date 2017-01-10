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Milas'ta hırsızlığa 3 tutuklama



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Muğla Milas'ta evden hırsızlık şüphesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Geçtiğimiz gün Milas'ın Boğaziçi Mahallesi Başko Sitesi'nde meydana gelen olayda, hırsızlık şüphesiyle jandarma ekiplerince 3 kişi gözaltına alınmıştı. Jandarma ekiplerince ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı H.B., İ.K. ve E.Y., çıkarıldıkları mahkemece "hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANMIŞLARDI

Milas'ta gerçekleşen hırsızlık olayında; Başko Sitesi'nde 1 villada hırsızlık yapıldı. Şüpheli E.Y. ve H.B. iddiaya göre daha öncede sitede bulunan 5 villanın kapı ve pencerelerini kırarak evlere girip hırsızlık yaptı. Tekrar hırsızlık yapmak amacıyla siteye gelen şüpheli E.Y. ve H.B. ve İ.K. geçtiğimiz günün akşamı saat 20.30 sıralarında villaya girdi. Evin camını kırarak hırsızlık için eve giren şüpheliler, çaldıkları eşyaları kiraladıkları 48 U 2372 plakalı araca yüklerken site sakinleri tarafından fark edildi.

Evden hırsızlık olayını fark eden site sakinleri, olayı Milas Jandarma Komutanlığına haber verdi. İhbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli E.Y.'yi ve H.B. ve İ.K.'yı çaldıkları eşyaları yüklerken suçüstü yakalanmışlardı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen üç kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

(DL-İK)



10.01.2017 16:00:57 TSI

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