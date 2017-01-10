YEREL HABERLER / İZMİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İzmir emniyetinde görev değişikliği

İzmir emniyetinde görev değişikliği

- Asayişe kadın eli



Atakan Şen

İZMİR (İHA) - İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapmakta olan 2.Sınıf Emniyet Müdürleri, 3.Sınıf Emniyet Müdürleri, 4.Sınıf Emniyet Müdürleri ve Emniyet Amirlerinin görev yerleri değişti. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün müdürleri değişirken Asayiş Şube Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Seda Öğretmen oldu.

İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile geçtiğimiz 26 Ekim'de İzmir'e atanan Hüseyin Aşkın, daha önce açıklanan terfi ve tayinlerin ardından bazı birimlerde Vali Erol Ayyıldız'ın onayı ile değişime gitti. 26 il emniyet müdür yardımcılığı ile 74 ilçe ve şube müdürlüğünde değişim oldu. Yapılan bazı değişikler ile 2. Sınıf Emniyet Müdür Yardımcılarının sorumlu oldukları bölümler şekilde oldu:

Ertuğrul Özten; Güvenlik Şube Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, Hakan Sabancı; Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ali Saydam; Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü, Çeşme Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü, İsmail Akıntürk; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Cevdet Yumuşak; Asayiş Şube Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Fatih Çankaya; İstihbarat Şube Müdürlüğü, Ömer Okan Özer; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü, Muhsin Aydemir; Koruma Şube Müdürlüğü, Tanık Koruma Şube Müdürlüğü, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü, Uğur Alan; Çocuk Şube Müdürlüğü, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü.



Asayişe kadın eli

74 şube ve ilçe emniyet müdürlüklerinde değişim yapıldı. Daha önce Asayiş Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Seda Öğretmen yeni atamayla Asayiş Şube Müdürü oldu. Yeni atamalarla birlikte şube ve ilçe emniyet müdürlüklerinde yeni göreve gelen bazı müdürler şu şekilde oldu; 3. Sınıf Emniyet Müdürü Gülden Türkal; Çocuk Şube Müdürü, 3. Sınıf Emniyet Müdürü Tolga Özgür Gök; Buca İlçe Emniyet Müdürü, 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Göksel İşkol; Bornova İlçe Emniyet Müdürü, 3. Sınıf Emniyet Müdürü Serkan Eegüzel; Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürü, 3. Sınıf Emniyet Müdürü Faruk Öztürk; Bayraklı İlçe Emniyet Müdürü, 3. Sınıf Emniyet Müdürü Tahsin Kılıç; Çiğli İlçe Emniyet Müdürü, 3. Sınıf Emniyet Müdürü Salman Çelik; Konak İlçe Emniyet Müdürü, 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ruhan Gürol Sarçoğlu; Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, 4. Sınıf Emniyet Müdürü Akın Tan; Terörle Mücadele Şube Müdürü, 4. Sınıf Emniyet Müdürü Osman ŞAHİN, Bergama İlçe Emniyet Müdürü, 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Tayfun Ay; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı, 4. Sınıf Emniyet Müdürü Faruk Kıran; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu; Asayiş Şube Müdür Yardımcısı, Emniyet Amiri Süheyda Tuğbay; Özel Kalem Büro Amiri.

(AŞ-Y)



10.01.2017 16:02:38 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER