TSO Başkanı Tetiker Gazeteciler Gününü kutladı
(Fotoğraflı)
Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Yaşar Tetiker, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.
Kdz. Ereğli TSO Başkanı Yaşar Tetiker, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Tetiker yazılı açıklamasında "Görevini özveri ile yapan siz değerli gazetecilerin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en samimi duygularımla kutlar, çalışma hayatınızda sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim" dedi.
(VK-RFK-Y)
10.01.2017 16:03:07 TSI
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