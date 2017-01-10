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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Başkan Başsoy basını unutmadı

10 Ocak 2017 Salı, 16:05
Başkan Başsoy basını unutmadı
Başkan Başsoy basını unutmadı

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebetiyle Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.
Başkan Başsoy Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Barış Yalçınkaya tarafından Cemiyet kapısında karşılandı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Barış Yalçınkaya "Çalışan gazeteciler için özel anlam ifade eden bir günde hatırlanmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Erzincan basınının tek çatı altında birlik ve beraberlik içersinde görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Başsoy "Her koşulda toplumu bilgilendirmek adına durmaksızın emek sarf eden gazetecilerin, gününü tebrik ediyorum. Halkın gözü kulağı çalışan gazetecilerdir. Bu işin çilesini sizler çekiyorsunuz. Bunu yakinen görüyoruz. Basının demokratik toplum hayatındaki önemi son günlerde yaşanan hadiselerde bir kez daha ortaya çıktı. Her siyasi görüşten, her toplumsal yapıdan müteşekkil olan basın camiası, 15 Temmuz'da darbecilere, işgalcilerin yerli işbirlikçilerine, hainlere taviz vermeden sağlam ve şerefli bir duruş göstermiştir. Camianızın topyekûn olarak sergilediği bu duruştan ötürü sizlere ve temsil ettiğiniz kurumlarınıza, Erzincan halkı olarak hasetsen teşekkür ederim."dedi
Ziyarette Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Barış Yalçınkaya'ya çiçek takdim eden Başkan Başsoy daha sonra basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti.
(FG-AA-Y)

10.01.2017 16:09:04 TSI
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