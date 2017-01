YEREL HABERLER / ERZİNCAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Başsoy basını unutmadı

Başkan Başsoy basını unutmadı



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebetiyle Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Başkan Başsoy Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Barış Yalçınkaya tarafından Cemiyet kapısında karşılandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Barış Yalçınkaya "Çalışan gazeteciler için özel anlam ifade eden bir günde hatırlanmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Erzincan basınının tek çatı altında birlik ve beraberlik içersinde görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Başsoy "Her koşulda toplumu bilgilendirmek adına durmaksızın emek sarf eden gazetecilerin, gününü tebrik ediyorum. Halkın gözü kulağı çalışan gazetecilerdir. Bu işin çilesini sizler çekiyorsunuz. Bunu yakinen görüyoruz. Basının demokratik toplum hayatındaki önemi son günlerde yaşanan hadiselerde bir kez daha ortaya çıktı. Her siyasi görüşten, her toplumsal yapıdan müteşekkil olan basın camiası, 15 Temmuz'da darbecilere, işgalcilerin yerli işbirlikçilerine, hainlere taviz vermeden sağlam ve şerefli bir duruş göstermiştir. Camianızın topyekûn olarak sergilediği bu duruştan ötürü sizlere ve temsil ettiğiniz kurumlarınıza, Erzincan halkı olarak hasetsen teşekkür ederim."dedi

Ziyarette Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Barış Yalçınkaya'ya çiçek takdim eden Başkan Başsoy daha sonra basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti.

(FG-AA-Y)



10.01.2017 16:09:04 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER