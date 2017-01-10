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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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5. Geleneksel Medya Ödülleri sahiplerini buldu

10 Ocak 2017 Salı, 16:07
5. Geleneksel Medya Ödülleri sahiplerini buldu
5. Geleneksel Medya Ödülleri sahiplerini buldu

(Fotoğraflı)

Gökhan İçkilli
SAMSUN (İHA) - Samsun'da İlkadım Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla düzenlenen "5. Geleneksel Medya Ödülleri" sahiplerini buldu.
İlkadım Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" kapsamında bu yıl beşincisini düzenlediği "Geleneksel Medya Ödülleri" yarışmasında, 2016 yılının ödüle layık görülen haberleri, okul öğrencileri ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından yapılan oylamayla belli oldu. Başarılı ve ses getiren haberleriyle 2016 yılının en çok konuşulan haberlerini hazırlayan gazeteciler ödüllerini aldı.
Okulun konferans salonunda düzenlenen ödül töreni öncesi "Hayatın İçinde Haberin Peşinde" fotoğraf sergisi gezildi. Ardından ödül törenine geçildi.
Ödül töreni öncesi konuşan Okul Müdürü Mustafa Şahin, "Sahada çalışan arkadaşlarımızı bir nebze olsun, bizim öğrencilerimiz tarafından takdir edilmelerini sağlamak için geleneksel hale getirdiğimiz ödül törenini düzenliyoruz. 4 yıldır bu programı kendi öğrencilerimiz ile yürütüyorduk. Bu yılda İletişim Fakültemizin de katkılarıyla bunu geliştirdik" dedi.
Basının düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak, milletin vicdanına ses olmaktadırlar. İşte bizler de devlet ve bakanlık olarak bu gücün, haber alma ve verme hakkının önemini bilerek Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi çok temel bir ihtiyaca hizmet eden bir iletişim lisesini kurduk. Bu lisemizde Radyo-TV, Gazetecilik, Ulaştırma Hizmetleri, Bilişim Teknolojileri gibi alanlarda nitelikli eğitim vermeye çalışıyoruz. Bu bağlamda böyle bir lise ilimizde tektir ve çok önemli bir ihtiyaca cevap vermektedir. Şunu memnuniyetle ve iftiharla söyleyeyim ki bu lise çok kısa zamanda büyük başarılar da gösterdi. Bizler burada yapılan çalışmalardan son derece memnunuz" diye konuştu.
Öğrencilere tavsiyelerde bulunan İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz, "İleri teknolojiyi çok iyi önemseyiniz. Sizin alanınız zamanla yarışan, zamanı en iyi değerlendirmesi gereken ve başkalarının görmediğini onlardan önce görüp sizin gündeme getirmeniz gereken bir alandır. Sizin basiret gözünüz bizden daha iyi olması gerekiyor. Toplumu olumsuz malikle etmek isteyen şer odaklarını da çok iyi teşhis edip, doğruları en iyi şekilde ortaya koymak suretiyle onların olumsuzlarını da devre dışı bırakmanız gerekiyor" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. 14 kategoride düzenlenen ödüller sahiplerine verildi. Programa ayrıca OMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Niyazi Usta, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Numanoğlu, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.
(GKH-SLH-Y)

10.01.2017 16:10:29 TSI
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