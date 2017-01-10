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Gazeteciler ve şehitler için mevlit okutuldu



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Ebediyete intikal etmiş gazeteciler ve şehitler için Adıyaman'da mevlit okutuldu.

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) tarafından hayatını kaybeden gazeteciler için mevlit okutuldu. Yenipınar Camii'nde İkindi Namazı öncesi okutulan mevlitte vefat eden gazeteciler ve şehitler için dualar okundu.

Mevlit programına Adıyaman Vali Yardımcısı Yusuf Özdemir, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, Müftü Mehmet Ali Öztürkçü, Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyet Başkanı İbrahim Aslan, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.

AGAD Başkanı İbrahim Aslan, 2016 yılının ülkemiz için çok üzücü bir yıl geçirdiğini, bu süreçte gazetecilerinde görevini güçlükle yerine getirdiğini belirterek, "Tüm gazeteci arkadaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum. Her yıl farklı etkinliklerle kutladığımız 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü bu yıl kutlamıyoruz. Şehit düşen güvenlik güçlerimiz için hem de ülkemizin içinde bulunduğu zor süreçten dolayı bu yıl sadece mevlit programı düzenledik. Ebediyete intikal etmiş tüm meslektaşlarımın ve şehit düşen tüm güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Mevlit sonrasında cami cemaatine çikolata ikramında bulunuldu.

(AHM)



10.01.2017 16:10:37 TSI

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