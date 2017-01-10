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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Erzincan'da Organik Ceviz yetiştiriciliği geliştiriliyor

10 Ocak 2017 Salı, 16:07
Erzincan'da Organik Ceviz yetiştiriciliği geliştiriliyor
Erzincan'da Organik Ceviz yetiştiriciliği geliştiriliyor

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan tarım sektöründe her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında 2015 yılında başlatılan ve 3 yıl olarak planlanan Organik Ceviz Projesi 325 dekarlık alanda devam ediyor. Proje ile ilgili bilgi veren Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Şahin, organik ceviz yetiştiriciliği projesinin Erzincan açısından önemine değindi. İl Müdürü Şahin, Erzincan'da tarım sektörünün tüm unsurlarıyla gelişmesi için çalıştıklarını ifade ederek, "Gerek ülkemizde gerekse dünyada yaşanan tarımsal gelişmelere ayak uydurmak için çalışmalarımızı güncellemeye devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere tarımsal alanda çıta her gün yükseliyor. Son yıllarda organik tarımsal üretim alanında da birçok gelişme yaşanıyor ve dünyanın organik üretime verdiği önem her geçen gün artıyor. Organik üretim tarımın her alanında artmaya devam ediyor. Biz de bunu göz önünde bulundurarak organik tarımsal üretim için son derece uygun olan Erzincan'da çeşitliliğin ve üretimin artırılmasına özen gösteriyoruz. Bu kapsamda ilimizde organik ceviz yetiştiriciliğinin gelişmesi adına 2015 yılında başlattığımız projemiz devam etmektedir. Merkez ilçede 3, Refahiye ilçemizde 2 ve Kemah ilçemizde 2 olmak üzere toplam 7 üreticimizle 325 dekarlık alanda sürdürdüğümüz proje planlanan sürece uygun olarak devam etmektedir. Halihazırda tüm üreticilerimiz geçiş sürecindedir. Proje kapsamında kontrol ve sertifikasyon şirketi tarafından üreticilerimizin organik tarım belgeleri düzenlenmiş ve bugün bu belgeleri kendilerine takdim ediyoruz. İnanıyoruz ki önümüzdeki yıllarda organik ceviz yetiştiriciliği ilimiz de artarak devam edecektir" diye konuştu. İl Müdürü Murat Şahin konuşmasının ardından üreticilere belgelerini verdi.
(FG-AT-Y)

10.01.2017 16:09:10 TSI
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