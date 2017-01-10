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Denizli Büyükşehir evsizlere kucak açmaya devem ediyor



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DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşamak zorunda kalan 55 kişiye sahip çıktı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşamak zorunda kalan evsiz vatandaşlara şefkat elini uzatmaya devam ediyor. Uygulamayla kış mevsimi boyunca kendilerine sıcak bir mekan tahsis edilen evsiz vatandaşların barınma ve gıda ihtiyaçları gideriliyor. Bu kış mevsiminde, şimdiye kadar 55 misafirini ağırlayan Büyükşehir Belediyesinin son 2 yıldır hayata geçirdiği başarılı uygulama kapsamında çeşitli sürelerde birçok evsiz vatandaşa hizmet verildi. Kış mevsiminin dondurucu soğuklarına karşı sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlara şefkat elini uzatmaya devam edecek Büyükşehir Belediyesi'nin örnek uygulaması kış mevsimi boyunca sürecek.



İhbar hattı

Kış aylarını sokakta geçirmek zorunda kalan vatandaşlar, yeni yılda da devam eden uygulamadan yaralanabilmeleri için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına başvuru yapmaları gerekiyor. Durumunu belirten vatandaşlar Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak incelemenin ardından kış ayları boyunca misafir edilebilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi, ALO 153 ya da 0 (258) 280 25 60 numaralı telefona yapılacak ihbarla da sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlara ulaşabiliyor. Bu şekilde ulaşılan evsiz vatandaşlar, istekleri durumunda konuk edilebilecekler.



"Bizim görevimiz"

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, sosyal belediyecilik ilkesiyle ihtiyaç sahiplerinin her an yanında olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Dondurucu soğukların yaşandığı kış gününde sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlarımızın sıcak bir mekan tesis ederek zor olan yaşamlarını biraz olsun kolaylaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İstiyoruz ki kimse evsiz, yuvasız kalmasın ancak bu şekilde yaşayan vatandaşlarımıza sahip çıkmak bizim görevimizdir" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



10.01.2017 16:14:27 TSI

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