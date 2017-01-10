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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Eyyübiye Belediyesi kent ormanı için kolları sıvadı

10 Ocak 2017 Salı, 16:17
Eyyübiye Belediyesi kent ormanı için kolları sıvadı
Eyyübiye Belediyesi kent ormanı için kolları sıvadı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediyesi ile Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü arasında park ve yeşil alanların ağaçlandırılması için protokol imzalandı.
Eyyübiye ilçe merkezinde ve kırsalında daha yeşil alanların oluşturulması için ilk günden itibaren çalışmalarını sürdüren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 2017 yılında oluşturulacak olan 'Kent Ormanı' için Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Ahmet Ünver ile bir araya geldi. Orman Bölge Müdürlüğündeki toplantıda 2017 yılında yapılacak olan 'Kent Ormanı' için protokol imzalandı. Kent Ormanı ve park ve yeşil alanların ağaçlandırılması için düzenlenen protokol töreninde konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, hedeflerinin 'Yemyeşil bir Eyyübiye' olduğunu söyledi.
Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen imza törenine Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Ahmet Ünver katıldı. Eyyübiye Belediye Başkanlığı ile Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde mezarlık, okul bahçeleri ile kırsal kesim yol boyu ağaçlandırma teknik desteği Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.
Protokol imza töreni sonrası bir açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, "Eyyübiye Belediyesinin sınırları dahilinde park ve yeşil alanların ağaçlandırılmasına yönelik Orman Bölge Müdürlüğü ile Şanlıurfa Cezaevi İnfaz Kurumu arasında protokol imzaladık. Eyyübiye ilçesinin yeşile bürünmesinden son derece memnunuz. Orman Bölge Müdürlüğüne teşekkür ederiz, ağaçlandırıldıktan sonra biz de bakımları için gayret göstereceğiz. İmzaladığımız bu protokol, Eyyübiye İlçesine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Ahmet Ünver ise, "Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ile Eyyübiye Belediye Başkanlığı arasında uygun yerlerin park ve yeşil alanların ağaçlandırılması için protokolümüzü imzalamış bulunuyoruz. Bu protokol Şanlıurfa ili ormanlık alanlarının artırılmasına da katkıda bulunmuş olacağız, yapılan protokolü Eyyübiye Belediye Başkanlığı için hayırlı olmasını diliyor emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
(BB-BRN-Y)

10.01.2017 16:19:37 TSI
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