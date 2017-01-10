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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Fethiye'deki Şiddetli Fırtına Ağaçları Devirdi

10 Ocak 2017 Salı, 16:19
Fethiye'deki Şiddetli Fırtına Ağaçları Devirdi
Fethiye'deki Şiddetli Fırtına Ağaçları Devirdi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Murat Yalçın
Kamera : Murat Yalçın
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı işyeri ve evlerde zarar meydana geldi. Tüm Türkiye'yi etkileyen kötü hava koşulları Fethiye'de de fırtına ve şiddetli yağış ile etkili oldu. İlçede saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar park halindeki araçlar ile iş yeri ve evlerin üzerine devrilip zarar verdi.
Şiddetli fırtına Fethiye'de kordon boyunda bulunan bazı okaliptüs ağaçlarının yıkılmasına neden oldu. Saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına ağaçları bazı araç ve iş yerleri ile evlerin üzerine yıktı. İş yerleri ile araçlarda zarar meydana geldi. Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, güney ve güneybatı yönlerinden saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına kordon boyunda bulunan okaliptüs ağaçlarını park halindeki araçların ve iş yerlerinin üzerine yıktı.
Fethiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yıkılan ağaçları temizlemek için yoğun bir çalışma yaptı.Olumsuz hava koşullarından etkilenen vatandaşlardan Beyhan Arıkan çok kuvvetli rüzgar estiği için evin önündeki ağacın devrilerek misafirlerine ait araca zarar verdiğini anlattı. Arıkan, "Daha önce de belediyeye ağacın kesilmesi için dilekçe verdim. Bazı dallarını kestiler. Şiddetli rüzgârla bu kez ağaç devrildi ve misafirimizin aracının üzerine yıkıldı" dedi.
Kordon boyundaki işletmesi zarar Mahmut Konak ise belediyeden kendisini aradıklarını ve işletmesinin zarar gördüğünü bildirdiklerini söyledi. İşletmesinin üzerine devrilen ağaç dalları nedeniyle kullanılmaz hale geldiğini belirten Konak, "Şu an tamamen yıkılmış durumda. Tehlike arz ettiği için de arkadaşlarla kaldırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan meteoroloji yetkilileri Fethiye ve çevresinde, fırtınanın etkisinin yarından itibaren kaybolacağını bildirdiler.
(MY-İK-

10.01.2017 16:22:38 TSI
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