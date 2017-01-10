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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Yılmazoğlu'na son görev

10 Ocak 2017 Salı, 16:20
Yılmazoğlu'na son görev
Yılmazoğlu'na son görev

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Önceki gün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Gazeteci Şerafettin Yılmazoğlu, memleketi Erzurum'da toprağa verildi.
Yılmazoğlu'nun cenazesi bugün öğlen namazına müteakip Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki aile kabristanında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenaze namazına Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ziyaattin Uçan, Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürü Memduh Nehri, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Türk Halk Müziği Sanatçısı Mehmet Çalmaşır, Matbaacılar Odası Başkanı Hikmet Karaca, STK temsilcileri, gazeteciler ve Yılmazoğlu ailesinin yakınları katıldı.
Şerafettin Yılmazoğlu kimdir
Şerafettin Yılmazoğlu, 3 Aralık 1937 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Uzun yıllar Aziziye Gazetesinin imtiyaz sahipliğini yapan Gazeteci Şerafettin Yılmazoğlu, Erzurum Gazeteciler Cemiyetinin başkanlığını da yaptı. Erzurum medyasının duayeni Şerafettin Yılmazoğlu, Sürekli Basın Kartı sahibiydi. Erzurum Belediyesi meclis üyeliği de yapan Gazeteci Şerafettin Yılmazoğlu, siyasetin de sevilen simalarındandı
Gazeteci Şerafettin Yılmazoğlu, dört çocuk babasıydı.
(ERZ-AT-Y)

10.01.2017 16:23:19 TSI
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