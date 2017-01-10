10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

(Tekrar) Medyada en çok ATSO ve Başkan Davut Çetin yer aldı

10 Ocak 2017 Salı, 16:21
(Tekrar) Medyada en çok ATSO ve Başkan Davut Çetin yer aldı

ANTALYA (İHA) - Medya Takip Ajansı Interpress tarafından, Türkiye genelindeki Ticaret ve Sanayi Odaları'nı kapsayan 2016 yılı incelemesine göre Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Ticaret ve Sanayi Odaları (TSO) kategorisinde yazılı basında en çok yer alan Oda, Başkan Davut Çetin de en çok konuşulan TSO başkanı oldu.
ATSO, 2016'da da zirvede
ATSO önceki yıllarda olduğu gibi 2016 yılında da medyada en çok yer alan Ticaret ve Sanayi Odası oldu. ATSO, ulusal ve yerel basında toplam 8 bin 449 haberle TSO'lar arasında liderliğine devam etti. İncelemeye göre Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 5 bin 29 haberle ikinci, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 3 bin 229 haberle üçüncü sırada yer aldı.
En çok konuşulan TSO Başkanı: Davut Çetin
Medya Takip Merkezi Interpress'in üç bine yakın ulusal, bölgesel ve yerel gazete ile dergiyi kapsayan araştırmasına göre, ATSO Başkanı Davut Çetin'in, yaptığı açıklamalar ve gündeme getirdiği ATSO projeleri ile toplam 5 bin 331 haberle basında en çok yer alan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olduğu tespit edildi. Araştırmaya göre Bursa TSO Başkanı İbrahim Burkay 3 bin 638 haberle ikinci, Trabzon TSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, bin 436 haberle üçüncü oldu.
Başkan Davut Çetin'den medyaya teşekkür
2016, Antalya ekonomisi için zor bir yıl olduğunu ifade eden ATSO Başkanı Davut Çetin, "Özellikle turizmde yaşanan daralma, tarımsal ihracatta yaşadığımız sorunlar tüm sektörleri etkiledi, kent ekonomisi yüzde 20 düzeyinde küçüldü. Biz de ATSO camiası olarak, yaşanan daralmanın etkilerini en aza indirebilmek adına üyelerimizin sorunlarını her platformda dile getirdik, çözümler üretmek için var gücümüzle çalıştık. Bu süreçte Oda projelerimizde ve sektörel çalışmalarımızda yanımızda olan, tüm sektörlerin sorunlarını ve çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaşmamıza destek veren, halkımızı her konuda bilgilendirmek için fedakarca çalışan yazılı ve görsel medyamıza şahsım ve kurumum adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle doğru ve tarafsız haberlere ulaşmamız için canları pahasına görev yapan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.
(AA-Y)

10.01.2017 16:25:23 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Antalyaspor'da ikinci devre hazırlıkları
YEREL

ANTALYASPOR'DA İKİNCİ DEVRE HAZIRLIKLARI
Akseki-Seydişehir Karayolu ulaşıma kapandı
YEREL

AKSEKİ-SEYDİŞEHİR KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI
Spor kulübü başkanına yapılan silahlı saldırı
YEREL

SPOR KULÜBÜ BAŞKANINA YAPILAN SİLAHLI SALDIRI
AK Parti Kepez'den anlamlı bağış
YEREL

AK PARTİ KEPEZ'DEN ANLAMLI BAĞIŞ
Kümeste saklanan midyelere el konuldu
YEREL

KÜMESTE SAKLANAN MİDYELERE EL KONULDU
Antalyaspor, Sandro ile sözleşme imzaladı
YEREL

ANTALYASPOR, SANDRO İLE SÖZLEŞME İMZALADI
Tedavisi yapılan kızıl şahin doğaya bırakıldı
YEREL

TEDAVİSİ YAPILAN KIZIL ŞAHİN DOĞAYA BIRAKILDI
Siirtlilerden Başkan Türel'e ziyaret
YEREL

SİİRTLİLERDEN BAŞKAN TÜREL'E ZİYARET
Van Persie, Hollanda'ya gitti
YEREL

VAN PERSİE, HOLLANDA'YA GİTTİ
Antalya'da yağış
YEREL

ANTALYA'DA YAĞIŞ
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
YEREL

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ
Antalya'da FETÖ/PDY davası
YEREL

ANTALYA'DA FETÖ/PDY DAVASI
Antalya'da kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL

ANTALYA'DA KAR, KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
Antalya'da &quot;başı taşla ezilen kadın&quot; cinayeti davası
YEREL

ANTALYA'DA "BAŞI TAŞLA EZİLEN KADIN" CİNAYETİ DAVASI
Antalya'da Çalışan Gazeteciler Günü Kutlaması
YEREL

ANTALYA'DA ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLAMASI
Antalya'da yaralı yavru baykuş tedavi altına alındı
YEREL

ANTALYA'DA YARALI YAVRU BAYKUŞ TEDAVİ ALTINA ALINDI
Başkan Uysal, görme engellilerle buluştu
YEREL

BAŞKAN UYSAL, GÖRME ENGELLİLERLE BULUŞTU
Antalya'daki cinayeti özel ekip aydınlattı
YEREL

ANTALYA'DAKİ CİNAYETİ ÖZEL EKİP AYDINLATTI
Medyada en çok ATSO ve Başkan Davut Çetin yer aldı
YEREL

MEDYADA EN ÇOK ATSO VE BAŞKAN DAVUT ÇETİN YER ALDI
Kepez Belediyesi Dokuma futbol sahasını yeniliyor
YEREL

KEPEZ BELEDİYESİ DOKUMA FUTBOL SAHASINI YENİLİYOR
Başkan Böcek, AESOB'da oda başkanlarına projelerini anlattı
YEREL

BAŞKAN BÖCEK, AESOB'DA ODA BAŞKANLARINA PROJELERİNİ ANLATTI
Antalya'da FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık
YEREL

ANTALYA'DA FETÖ BAHANESİYLE DOLANDIRICILIK
Burdur'da planlı elektrik kesintisi
YEREL

BURDUR'DA PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Antalya'da planlı elektrik kesintisi
YEREL

ANTALYA'DA PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ