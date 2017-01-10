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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Çorlu'da kutlandı



(Fotoğraflı)



Serdar Şahin

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, Çorlu Gazeteciler Derneği adına dernek başkanı Levent Silistre tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Levent Silistre, ülke olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan süreçten geçildiğini belirterek, "Ülke olarak terörün neden olduğu acılarla dolu, önemli günler yaşıyor, tarihe geçecek gelişmelere tanıklık ediyoruz. Bu ortamda medya temsilcileri olarak bizler de çok önemli bir işlev üstlendiğimizin bilinciyle hareket ediyoruz. Meslektaşlarımız halkın haber alma özgürlüğü doğrultusunda fedakarca görev yapıyorlar. Darbe girişimi gecesi Türkiye için taşıdığı büyük önemi kanıtlayan ve darbe girişimine milletimizle birlikte karşı duran medyamız, sorunlarının çözümünü beklemektedir" diye konuştu.

Çorlu Gazeteciler Derneği üyelerinin katıldığı tören, Levent Silistre'nin konuşmasının ardından sona erdi.

(SŞ-YG-MK-Y)



10.01.2017 16:25:46 TSI

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