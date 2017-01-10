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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Erdoğan Tok: "Etnik ve mezhepsel provokasyonlara geçit vermeyin"

10 Ocak 2017 Salı, 16:25
Erdoğan Tok: "Etnik ve mezhepsel provokasyonlara geçit vermeyin"
Erdoğan Tok: "Etnik ve mezhepsel provokasyonlara geçit vermeyin"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli seferberlik çağrısını dikkate alarak, fitne ve provokasyonlara asla fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi.
İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Gümüşhane Dernekler Federasyonu Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Dr. Mustafa Seven ve dernek yönetimi tarafından dernek binası önünde karşılanan Başkan Tok, hizmet ve projelerinden bahsetti.
Hemşeri derneklerinin Samsun için önemine dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, tüm hemşeri derneklerinin birlik ve beraberlik içersinde Samsun'un ortak fayda ve menfaati etrafında kenetlenmesi gerektiğine işaret etti. Samsun'da yaşayan örf, adet, gelenek ve göreneklerini gelecek ayakta tutan hemşeri derneklerinin varlığını önemsediklerini kaydeden Başkan Erdoğan Tok, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hemşeri derneklerimize her zaman destek ve önem veriyoruz. Birlik ve beraberliği esas alarak başarılı işlere imza atan tüm hemşeri derneklerinin her zaman yanındayız. Kültür, örf, adet ve geleneklerinin yaşatılması için faaliyetlerini sürdüren hemşeri derneklerinin 'Samsunluluk bilincine' de sahip olmaları gerekmektedir. Hemşeri dernekleri herhangi bir siyasi tarafının temsilcisi olmadan yaşadığı şehre hizmet eden yöneticilere sahip çıkmalıdır" dedi.

"Etnik ve mezhepsel ayrımcılığa fırsat vermeyin"
Türkiye'nin büyümesini, istikrarını ve huzurunu bozmak isteyen şer güçlerin taşeron terör örgütleriyle üzerimize geldiklerini ifade eden Başkan Tok, "Toplumsal birlikteliğimizi bozmak, birlik ve beraberliğimizi kırmak için etnik ne mezhepsel senaryolarla aramıza nifak tohumu ekmeye çalışmaktalar. Yerelde tüm hemşeri derneklerimizle birlikte Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü hep birlikte olarak ülkemizin huzurunu bozmak isteyen dış güçlere en güzel cevabı 15 Temmuz'da olduğu gibi yine kardeşliğimiz ile birlik ve beraberliğimizle cevap vermeliyiz. Tarihimize baktığımızda ecdadımız, her daim bir arada olmuş, her zaman zorluklara beraber göğüs germiştir. Bizler de yine tarihimizi örnek alarak hareket etmeli, ülkemizin bütünlüğünü korumak için canla başla çalışmalıyız" diye konuştu.
(SAM-SLH-Y)

10.01.2017 16:29:36 TSI
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