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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Nevşehir'de FETÖ'dan 5 polis tutuklandı

10 Ocak 2017 Salı, 16:32
Nevşehir'de FETÖ'dan 5 polis tutuklandı

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 5 polis tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca haklarında soruşturma başlatılan polis memurları Aydın Ş., Ertuğrul Y., Yaşar A., Gürbüz B. ve Halil Y., Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince ayrı ayrı tutuklanmışlardır." denildi.
(COŞ-SK)

10.01.2017 16:36:07 TSI
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