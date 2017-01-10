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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Başkan Tekin, gazetecileri kutladı

10 Ocak 2017 Salı, 16:32
Başkan Tekin, gazetecileri kutladı
Başkan Tekin, gazetecileri kutladı

(Fotoğraflı)

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, ilçede görev yapan gazetecileri makamında ağırlayarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Fotoğraf makinesi simgeli pastayı, gazetecilerle birlikte keserek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Belediye Başkanı Nuri Tekin, gazetecilere çeşitli hediyeler de verdi. Başkan Tekin, gazetecilere ayrıca kutlama çiçeği gönderdi.
Gazetecilerle bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Nuri Tekin, gazetecilerin zor şartlarda çok önemli bir görevi yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek şöyle dedi:
"Gazetecilik mesleğini yapanları onurlandırmak için 10 Ocak 1961'de "Çalışan Gazeteciler Bayramı" olarak kutlanmaya başlanan, 10 Ocak 1971'den bu yana da "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlanan, sizler ve demokrasimiz için büyük anlam ifade eden bu önemli günü kutlamak ve bu vesileyle de sizlerle bir araya gelerek sohbet etmek için toplanmış bulunuyoruz. Davetimize katıldığınız ve bizleri kırmadığınız için ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, basının olmadığı bir demokrasi düşünülemez. İnsanlığın var olduğu günden bu yana insanoğlu bilgiye ihtiyaç duymuş, karşılıklı haberleşmenin ve bilgi alışverişinin yollarını aramıştır. Bugün gelişen teknoloji ve hızlı iletişimle birlikte basın günlük hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girmiştir. Birbirini hiç tanımayan insanların kendi arasındaki bilgi alışverişlerini sağlayan, kamuoyunu aydınlatan, eleştirileriyle eksiklerin giderilmesini sağlayan basın mensupları yani genel tanımıyla gazeteciler, bu sektörün en önemli unsurudur. Bu mesleğin emekçileri olarak sizler, gerçekten çok önemli bir misyon sahibisiniz. Bilgi aktarımının yanı sıra yeri geldiğinde yöremizin, bölgemizin, ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine de katkıda bulunan gazetecilerin toplumsal statüsünün güçlendirilmesi toplumun da yararınadır. Gazetecilik mesleğinin toplumsal faydalarının farkında olan bizler, bugüne kadar elimizden geldiğince gazetecilere yardımcı olmaya, onların mesleklerini yerine getirmelerini kolaylaştırmaya çalıştık. Sizlerin yapıcı olan, eksiklerimizi yapıcı bir şekilde dile getiren haber ve eleştirilerine her zaman açık olduk. Sizlerle dayanışma içinde olarak topluma hizmet etmeye çalıştık. Arkadaşlar, bugün siz çalışan gazetecilerin günü. Ben bu vesileyle, hepinizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi.
(EY-OA-Y)

10.01.2017 16:36:38 TSI
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