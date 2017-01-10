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Başkan Gürlesin'den DGC'ye ziyaret



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni (DGC) ziyaret etti.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nin ziyaret etti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gerçekleşen ziyarette Başkan Gürlesin ile birlikte Başkan Yardımcısı Türkay Gözlükaya da yer aldı. Ziyarette Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Varol, Pamukkale Belediyesi'nin her zaman gazetecilerin yanında olduğunu ifade ederek, "Bizler gazeteciler olarak her zaman Pamukkale Belediyesi'ni yanımızda hissettik. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde başkan Hüseyin Gürlesin'i yanımızda görmekten de mutluyuz. Biz gazeteciler olarak bu kentte var olanları halka duyurma görevini yapıyoruz. Yerel yöneticilerin de bizim yanımızda olduğunu bilmek bizi mutlu ediyor" dedi.



"Basın çok önemli"

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ise gazetecilerin görevlerinin çok önemli olduğunun altını çizerek, "Gazetecilik mesleği çok kutsal bir meslek. Denizli'de gazetecilerimiz bizlerin halka ulaşmasını sağlıyor. Yaptığımız hizmetler basın aracılığı ile vatandaşlarımıza iletiliyor. Bu noktada basının ve gazetecilerin önemi çok büyük. Biz Pamukkale Belediyesi olarak basını ve gazetecileri önemsiyoruz. İmkanlarımız dahilinde onların yanında oluyoruz. Ben bir kez daha 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor ve tüm gazeteci arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

(SÇ-SÇ-Y)



10.01.2017 16:37:33 TSI

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