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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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AK Parti Van Kadın Kollarından İHA'ya ziyaret

10 Ocak 2017 Salı, 16:33
AK Parti Van Kadın Kollarından İHA'ya ziyaret
AK Parti Van Kadın Kollarından İHA'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - AK Parti Van Kadın Kolları İl Başkanı Havva Duran ve beraberindekiler, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.
AK Parti Van Kadın Kolları İl Başkanı Havva Duran "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla beraberinde Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Sibel Aydınözü, Sosyal Politikalar Başkanı Tülay Işık ve Ekonomi Başkanı Selma Kösem ile birlikte İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz'ü ziyaret ettiler. "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla basın mensuplarını ziyaret ettiklerini, gazeteciliğin çok önemli olduğu kadar, çok da zor bir meslek olduğunu ifade eden Duran, "Allah sizlere hayırlı hizmetler, hayırlı haberler yazmayı nasip etsin. İşiniz zor olduğu kadar çok meşakkatli. Allah yardımcınız oldun" dedi.
Yaptıkları iki proje hakkında bilgi veren Duran, "81 ilde sosyal politikalar projesi altında "sevgi yolu" projesini gerçekleştirdik. Okullardaki mağdur öğrenciler ile birebir buluşup onların "soğuk ayaklarını ısıtmak" adına bot ve kaban yardımında bulunduk. Biz projemize 3 okul diye yazmıştık, ama Allah'a hamd olsun ki bunu 5 okul yaptık. Okulda o öğrencilerin ayaklarındaki ıslak çorapları çıkartıp sıcak bir çorap, sıcak bir bot giydirince bizim de yüreğimiz ısınıyor. Bu desteği de İstanbul'dan gönüllü hanımefendilerden, İstanbul AK Parti İl Başkanlığımızdan da destek alarak yaptık. Yine de amacımız 3-5 okulla değil, bunu genişletip her ilçede en az 2 ve 3 okula ulaşabilmektir. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.
Diğer bir çalışmalarının Halep olduğunu ifade eden Duran, "Halep çalışmamızda SMS adı altında bir kampanya başlattık. Bir SMS 10 lira olarak nakit bir kampanya başlattık. Elden almadık, esnaflarla birebir görüştük SMS'nin yanında onlara banka adresi verdik. Bunun yanı sıra kadın ve çocuklara yönelik hijyenik malzemesi olarak çalışma yaptık. Allah'a hamd olsun yarım TIR'a yakın malzememiz elimizde duruyor. Bunu da yakın zamanda Kızılay ile birlikte göndereceğiz, hayırlısıyla inşallah. Biz boş durmuyoruz. Nerede fakir ve ihtiyaç sahibi aile varsa onlara ulaşmaya çalışıyoruz. "ifadelerini kullandı.
(EKİ-ŞAK-Y)

10.01.2017 16:38:09 TSI
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