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YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
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İl genel Meclis Başkanı Sözen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

10 Ocak 2017 Salı, 16:34
İl genel Meclis Başkanı Sözen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
İl genel Meclis Başkanı Sözen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Sözen, "Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına zaman zaman zor şartlar altında özveriyle çalışan gazeteciler oldukça önemli bir mesleği icra etmektedir. İletişim çağında doğru, tarafsız ve ilkeli gazeteciliğin, demokrasi başta olmak üzere ülkemiz değerlerinin, sosyal ve kültürel dokumuzun ve toplum yapımızın korunup gelişmesindeki önemi yadsınamaz. Medya mensuplarının toplumu eksiksiz bilgilendirme konusunda gösterdikleri çabayı takdir ediyor, bu vesile ile tüm yerel ve ulusal medya kuruluşlarında çalışan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum" dedi.
(YE- YE-Y)

10.01.2017 16:38:50 TSI
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