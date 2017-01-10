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Beşiktaşlılar Derneği'nden Başkan Bakıcı'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bilecik Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Serdar Kara Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'yı makamında ziyaret etti.

Bilecik Beşiktaşlılar Derneği yöneticilerini makamında kabul eden Belediye Başkanı Fatih Bakıcı misafirleriyle bir süre sohbet etti. Bilecik'te ki Beşiktaşlılar ile Beşiktaş'ın ligdeki durumu hakkında sohbet eden Başkan Bakıcı Beşiktaş'ın Türkiye liginde ve Avrupa liglerinde ki başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek yoğun programı içerisinde fırsat buldukça yalnızca Beşiktaş'ı değil Avrupa liglerinde ülkemizi temsil eden tüm takımları takip etmeye çalıştığını belirtti. Beşiktaş Derneği Başkanı Serdar Kara ziyaret sonunda Başkan Bakıcı'ya göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek beraberinde getirdiği Beşiktaş atkısını Başkan Bakıcı'ya hediye etti.

(FSİ-ÖK-Y)



10.01.2017 16:39:46 TSI

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