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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonları

10 Ocak 2017 Salı, 16:36
Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonları
Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonları

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da 32 ayrı kaçakçılık operasyonunda 793 bin 694 paket gümrük kaçağı sigara, 29 adet kaçak cep telefonu, 8 bin 192 litre kaçak akaryakıt ve bir adet tarihi eser ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçakçılık yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik olarak Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26.11.2016-09.01.2017 tarihleri arasında 32 ayrı operasyon düzenlenmiştir. Düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 5 milyon 555 bin 858 TL olan 793 bin 694 paket gümrük kaçağı sigara, piyasa değeri 18 bin 850 TL olan 29 adet kaçak cep telefonu, 8 bin 192 litre kaçak akaryakıt ve bir adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlarla ilgili olarak 40 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmış, kaçak sigara, çay, cep telefonu ve akaryakıt taşımacılığında kullanıldığı tespit edilen 19 araca ise el konulmuştur. İlimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen çalışmalara aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edilecektir" denildi.
(İHA-MP-Y)

10.01.2017 16:38:44 TSI
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