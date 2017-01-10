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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Başkan Tarhan'dan sel mağdurlarına destek çağrısı

10 Ocak 2017 Salı, 16:46
Başkan Tarhan'dan sel mağdurlarına destek çağrısı
Başkan Tarhan'dan sel mağdurlarına destek çağrısı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 29 Aralık 2016 günü yaşanan sel felaketinde evleri ve iş yerleri zarar gören vatandaşlara belediye olarak her türlü desteği sunacaklarını belirterek, vatandaşlara da afetzedelere destek çağrısında bulundu.
Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, yaşanan sel felaketi sonrası evleri ve iş yerleri zarar gören vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor. Selde zarar gören Mezitli, Davultepe ve Tece bölgesinde bulunan bazı siteleri ziyaret eden Başkan Tarhan, yaralarını sarmaya çalışan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İlgili daire müdürlerinin de katıldığı ziyarette, yaşanan felaketin boyutları hakkında mahalle muhtarlarını ve vatandaşları dinleyen Tarhan, yararın bir an önce sarılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Önemli olanın, felaket yaşanmadan önlemini almak olduğunu ifade eden Tarhan, "Biz zarar gören vatandaşlarımıza gereken desteği sağlayabilmek adına her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bundan sonra böylesi bir felaketin yaşanmaması için gereken tedbirleri almak açısından, ne şekilde oluştuğu konusunda da yerinde inceleme yaparak tespitlerde bulunuyoruz. Teknik olarak yapabildiğimiz ölçüde tedbirlerimizi alacağız. Gücümüzün yetmediği noktada da ilgili kurumlarla görüşerek ortak bir çözüm üretmeye çalışacağız" dedi.
Selde evlerini su basan, eşyaları kullanılmaz hale gelen çok sayıda vatandaş bulunduğunu da belirten Tarhan, "Biz belediye olarak vatandaşlarımıza elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Ama sadece belediye imkanları ile bu yaraların sarılması mümkün değil. Henüz hükümetin bu konuda ne gibi destekte bulunacağı da netlik kazanmış değil. Vatandaşlarımızdan büyük zarar gören bu afetzedelerimize destek olmalarını bekliyoruz. Ağır kış şartlarında gerçekten çok zor günler geçiren bu vatandaşlarımıza destek olmak isteyenler arasında belediye olarak köprü olmaya hazırız. Yardım etmek isteyenler belediyemize ulaşırlarsa yardımlarının afetzedelere ulaşmasını sağlayabiliriz. Tüm imkanı olan vatandaşlarımızı destek olmaya çağırıyoruz. Böylesi günlerde dayanışmanın önemi bir kere daha ortaya çıkıyor" diye konuştu.
(KYM-Y)

10.01.2017 16:50:12 TSI
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