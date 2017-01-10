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Meteoroloji'nden Denizcilere Uyarı

- Ege Denizi'nde Rüzgarın Hızı 75 Kilometreye Ulaşacak



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Ege Denizi'nde fırtına uyarısı yapıldı. Fırtınanın saatteki hızının 75 kilometreye ulaşacağı belirtildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Ege Denizi'nde beklenen fırtına ile ilgili yaptığı açıklamada "Rüzgarın; Ege Denizi'nde yarın (11.01.2017- Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; 12.01.2017 (Perşembe) sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor. Fırtınanın oluşturabileceği muhtemel olumsuzluklara karşı başta denizcilerimizin ve ilgili vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

(İK)



10.01.2017 16:53:22 TSI

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